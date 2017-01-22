Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Тянцзинь Теда" (видео)
Киевляне проведут второй спарринг в Испании с командой из чемпионата Китая
В воскресенье, 22 января, вторым соперником киевского "Динамо" на первом испанском сборе станет представитель чемпионата Китая – "Тянцзинь Теда".
"Тянцзинь Теда" – чемпион Китая (1960, 1980, 1983 – в Северной Лиге), обладатель Кубка Китая (1960, 2011), обладатель Суперкубка Китая (2012). А в середине 2000-х цвета команды защищал экс-динамовец Александр Хацкевич.
Зимой 2017 года контракт с клубом подписал Джон Оби Микел, который на протяжении десяти лет выступал за лондонский "Челси".
Начало матча – в 17:00.
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