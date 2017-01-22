Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Тянцзинь Теда" (видео)

Киевляне проведут второй спарринг в Испании с командой из чемпионата Китая

В воскресенье, 22 января, вторым соперником киевского "Динамо" на первом испанском сборе станет представитель чемпионата Китая – "Тянцзинь Теда".

"Тянцзинь Теда" – чемпион Китая (1960, 1980, 1983 – в Северной Лиге), обладатель Кубка Китая (1960, 2011), обладатель Суперкубка Китая (2012). А в середине 2000-х цвета команды защищал экс-динамовец Александр Хацкевич.

Зимой 2017 года контракт с клубом подписал Джон Оби Микел, который на протяжении десяти лет выступал за лондонский "Челси".

Начало матча – в 17:00.