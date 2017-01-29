Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Сувон Блувингз" (видео)

Чемпион Украины встретится с пятой командой чемпионата Южной Кореи по итогам прошлого сезона

В воскресенье, 29 января, четвертым соперником киевского "Динамо" на первом испанском сборе станет представитель Южной Кореи "Сувон Блувингз" – пятая команда по итогам прошлого сезона.

Пути "Динамо" и "Сувон Блувингз" пересеклись прошлой зимой, когда эти команды встретились между собой в контрольном матче на втором испанском сборе киевлян. Тогда победу с минимальным счетом 1:0 праздновали подопечные Сергея Реброва (забитым мячом отличился Теодорчик).

Поединок состоится в испанском городе Сан-Педро. Начало матча – в 17:00.