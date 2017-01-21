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Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Санкт-Паули" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/5_main.1484931236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/5_tn.1484931236.jpg Футбол Первый тренировочный спарринг киевлян на сборе в Испании

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Санкт-Паули" (видео)

Сегодня, 18:50

Первый тренировочный спарринг киевлян на сборе в Испании


Сегодня, 21 января, киевское "Динамо" проведет первый спарринг на тренировочном сборе в Испании.

Соперником команды Сергея Реброва станет немецкий клуб "Санкт-Паули", представляющий вторую Бундеслигу.

Матч начнется в 19:00.
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Санкт-Паули

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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