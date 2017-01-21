Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Санкт-Паули" (видео)
Первый тренировочный спарринг киевлян на сборе в Испании
Сегодня, 21 января, киевское "Динамо" проведет первый спарринг на тренировочном сборе в Испании.
Соперником команды Сергея Реброва станет немецкий клуб "Санкт-Паули", представляющий вторую Бундеслигу.
Матч начнется в 19:00.
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