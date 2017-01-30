Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – ЦСКА (видео)

Сегодня, 12:55

Киевляне проведут заключительный спарринг на первом тренировочном сборе в Испании


В понедельник, 30 января, пятым и заключительным соперником киевского "Динамо" на первом испанском сборе станет представитель элитного дивизиона чемпионата Болгарии ЦСКА.

В июне 2015 года самый титулованный клуб в Болгарии был переведен в третий по силе дивизион из-за финансовых проблем.

В мае 2016 года один из самых популярных клубов Болгарии после нескольких лет жесточайшего кризиса досрочно вернулся в высший дивизион первенства своей страны.

В официальным матчах "Динамо" дважды обыграло (1:0, 1:0) ЦСКА в Кубке обладателей Кубков УЕФА в триумфальном для себя сезоне 1974/75.

Начало матча – 13:00. После этого матча киевляне вернутся в Киев
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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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