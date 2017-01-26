Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Лиферинг" (видео)

Прямая трансляция спарринга киевлян против команды второго по силе дивизиона чемпионата Австрии

В среду киевское "Динамо" проведет свой третий контрольный матч на первом испанском сборе.

Соперником команды Сергея Реброва будет австрийский клуб "Лиферинг", выступающий во втором по силе дивизионе страны. Игра состоится на Муниципальном стадионе Марбельи и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав "бело-синих" уже известен: Бущан – Тымчик, Вида, Корзун, Антунеш – Шепелев – Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко – Мораэс.

Во втором тайме сыграют: Рудько – Морозюк, Хачериди, Лукьянчук, Михайличенко – Рыбалка – Сидорчук, Громов, Цыганков, Беседин – Яремчук.

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