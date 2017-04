Онлайн матча "Ювентус" – "Барселона" – 3:0 Вчера, 23:01 Просмотров: ...

Текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Во вторник, 11 апреля, в Турине на "Ювентус Стэдиум" состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Ювентус" примет "Барселону". Ранее команды встречались между собой семь раз. Последняя встреча состоялась в финале ЛЧ 2015 года, где "Барселона" разгромила туринцев со счетом 5:1. В сегодняшнем матче из-за различных травм не смогут сыграть полузащитник "Ювентуса" Марко Пяьца, а также трио из "Барселоны" Рафинья, Алеш Видаль, Арда Туран. К тому же не сыграет дисквалифицированный Серхио Бускетс. Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Ювентусу": коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 2.70, на ничью – 3.30 на победу "Барселоны" – 2.80. Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Ювентус" – "Барселона" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!

ЮВЕНТУС

Италия

3 0 БАРСЕЛОНА

Испания

Турин, "Ювентус Стэдиум" 11.04.2017 | ЛЧ 1/4



Это восьмая встреча "Ювентуса" и "Барселоны"; в финале 2015 года каталонцы победили со счетом 3:1 Туринцы не проигрывают на "Ювентус Стэдиум" 21 еврокубковый матч подряд: В12 Н9 Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не сыграет в Италии из-за дисквалификации Крайний защитник Дани Алвес перешел в "Ювентус" из "Барселоны" летом прошлого года Ответный матч состоится в среду 19 апреля А вот и сам красавец стадион Где смотреть матч "Ювентус" – "Барселона" Barça XI1.Ter Stegen3.Piqué4.Rakitic8.Iniesta9.Suárez10.Messi11.Neymar14.Mascherano20.S.Roberto23.Umtiti24.Mathieu#ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 апреля 2017 г. Barça substitutes:13.Cillessen6.Denis17.Alcácer18.J.Alba19.Digne21.A.Gomes28.Aleñá#ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 апреля 2017 г. Раздевалка хозяев поля, остается 20 минут до начала матча А второй сегодняшний матч "Боруссия" Д - "Монако" могут отменить. Возле автобуса немецкого клуба взорвалась бомба. Подробнее... Корреспондент УЕФА: "На стадионе просто прекрасная атмосфера. Сейчас идет разминка игроков "Юве", а вот из "Барселоны" на поле только три вратаря". Команды выходят на поле 1 мин Матч начался 1 мин Сразу же Манджукич пробил по воротам из-за пределов штрафной - выше ворот 2 мин Иньеста врезал по ногам Дибале. Опасный стандарт для "Ювентуса" 3 мин Игуаин после навеса со штрафного пробивал головой, но прямо по центру и тер Штеген, хоть и со второй попытки, но мяч все же забрал Матч "Боруссия" - "Монако" перенесли на завтра. Подробнее... 7 гол ГООЛ!!! Ювентус выходит вперед. Гол забил Пауло Дибала Кудрадо отдал пас в штрафную на Дибалу, тот спокойно развернулся в штрафной и технично пробил в дальний угол 12 мин Ответный штрафной для "Барселоны". Месси завалили на углу штрафной 12 мин Месси решился на прямой удар, но получилось у него не очень - выше ворот 13 мин Еще один фол против Месси, но на этот раз в центре поля. Каталонцы сразу же разыграли, последовал пас на Неймара, но тот не сумел войти в чужую штрафную 15 мин "Ювентус" после забитого мяча сел на свою половину поля и сосредоточился на защите 16 мин Нарушили правила в центре поля против Иньесты. Месси хотел быстро разыграть мяч, но попал в Хедиру и организовал контратаку "Ювентуса", которую слабым ударом завершил Манджукич 18 мин Снова нарушили правила против Дибалы. Мяч после навеса со штрафного выбили защитники 19 мин Очень много мелких нарушений в эти минуты, чуть ли не каждую минуту останаваливает арбитр встречу 21 мин Месси вывел Иньесту один на один, но испанец не сумел периграть Буффона. Будет угловой 21 мин ГООЛ!!!! Пауло Дибала оформляет дубль!!!! Манджукич отдал пас на линию штрафной, а Дибала ударом в одно касание отправляет мяч в сетку ворот "Барселоны" Эмоции Джанлуиджи Буффона после второго гола 28 мин Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес заработал "горчичник" за фол против Иньесты 30 мин Месси отобрал мяч у Хедиры, Мяч подхватил Суарес и отдал на ход Лионелю, тот вышел на пустые ворота и забил гол, однако рабитр зафиксировал офсайд у уругвайца 33 мин Куадрадо подхватил мяч у своей штрафной и вынудил Иньесту нарушать правила Матч посетил лучший биатлонист мира француз Мартен Фуркад 35 мин Месси и Манджукич боролись за мяч, после эпизода хорват что-то расказывал аргентинцу, положив ему руку на плечо, а тот ее демонстративно откинул, за что Марио толкнул Лионеля в грудь. Арбитр быстро успокоил футболистов Дивлюся Ювентус Барселона, і думаю... може краще все таки був би ПСЖ 40 мин Буффон спокойно забрал мяч в руки после углового 42 мин Фол в атаке со стороны Пьянича. Досталось старичку Иньесте 44 мин Дибала закрыл мяч корпусом и заработал штрафной в центре поля 44 мин Игуаин пробивал с пределов штрафной, удар оказался не сильным, но тер Штеген зафиксировать мяч не сумел, а Матье от греха подальше выбил его на угловой 45 мин После двух угловых подряд Хедира пробивал с 11 метров, но мяч улетел в сторону углового флажка 45 мин Сразу же прозвучал свисток арбитра. Перерыв Статистика после первого тайма Барселона 0:2 Ювентус .После первого тайма!!!Барса не для этого вошла в историю в матче с ПСЖ!!!У каталонцев ещё есть 2 тайм и матч дома#FCB Команды возвращаются на поле Замена у "Барселоны": вместо Матье вышел Андре Гомес 46 мин Второй тайм начался 47 мин Месси пробивал с линии штрафной - мимо 48 мин Угловой заработала "Барселона" 49 мин Неудачно подал угловой Неймар и Игуаин спокойно выбил мяч подальше 49 мин Буффон забрал мяч в руки в ногах у Суареса 51 мин Дальний и очень неточный удар от Неймара. Похоже на удар отчаяния, но вроде рановато еще... В перерыве Луис Энрике в вежливой форме попросил Пике, чтобы тот закрыл Дибала 53 мин Игуаин принял мяч на линии штрафной, прицелился и пробил, тер Штеген мяч забра 54 мин Игуаин вышел один на один и снова не сумел переиграть тер Штегена 56 мин ГОООЛ!!!!! Ювентус забивает третий гол. Кьеллини подключился к угловому и точно пробил головой в дальний угол ворот Голы и лучшие моменты первого тайма 63 мин Серхио Роберто боролся с Манджукичем на фланге, при этом получил от хорвата локтем в лицо, за что рефери наградил игрока "Ювентуса" предупреждением 66 мин Маскерано руками завалил Дибалу. Будет штрафной 66 мин Арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Хедиры во время подачи штрафного 68 мин Фантастический момент у "Барселоны". Месси развернулся и вывел на ударную позицию Суареса, но Буффон потянул и этот удар 69 мин Неймар пробивал по воротам и попал в руку Кьеллини. Арбитр не стал призначать пенальти 73 мин Куадрадо забил гол, но сделал это из офсайда 74 мин Замена у "Ювентуса": вместо Куадрадо на поле вышел Лемина 75 мин Хедира заработал предупреждение за симуляцию 78 мин Еще один угловой заработала "Барселона" 78 мин После подачи в штрафную арбитр зафиксировал нападение на Буффона, хотя вратарь "Ювентуса" столкнулся как раз со своим защитником 80 мин Снова угловой для "Барселоны" - и снова неудачно 81 мин Замена у "Ювентуса": вместо Дибала на поле вышел Ринкон 82 мин А вот и ответот "Ювентуса". Угловой 82 мин Каталонцы отбились, мяч отлетел к Алексу Сандро и тот заработал штрафной 85 мин Против Месси нарушил правила Ринкон 86 мин Месси пробил в стенку, но Суарес сумел заработать для своей команды угловой 88 мин Снова ничего не смогли сохдать после подачи с углового каталонцы 89 мин Замена у "Ювентуса": Вместо Пьянича на поле вышел Барцальи 90 ми Умтити и Лемина заработали по желтой карточкен 90+1 мин Дани Алвес вошел в штрафную и пробивал по воротам, но его удар заблокировали защитники 90+4 мин Финальныый свисток. "Ювентус" обыгрывает "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Статистика после матча: