Онлайн матча "Шахтер" – "Ольяненсе" (видео)
Прямая трансляция спарринга "горняков" с португальским "Ольяненсе"
1 февраля "Шахтер" в контрольном матче в Португалии встречается с местным клубом "Ольяненсе", занимающим последнее место во втором по силе дивизионе страны.
Стартовый состав "Шахтера":
"Шахтер": 55. Кудрик, 14. Кобин, 18. Ордец, 38. Кривцов, 25. Матвиенко, 6. Степаненко (к), 17. Малышев, 12. Алан Патрик, 10. Бернард, 28. Тайсон, 99. Лещук
Запасные: 26. Шевченко, 30. Пятов, 32. Каниболоцкий, 5. Кучер, 33. Срна, 44. Ракицкий, 66. Азеведо, 8. Фред, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 24. Танковский, 19. Феррейра, 41. Борячук
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