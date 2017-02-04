Онлайн матча "Шахтер" – "Кванджу" (Южная Корея) (видео)
Прямая трансляция спарринга "горняков" с девятой командой чемпионата Южной Кореи
В субботу, 4 февраля, "Шахтер" на сборах в Португалии в контрольном матче встречается с южнокорейским клубов "Кванджу".
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Кореи "Кванджу" занял девятое место.
Состав "Шахтера":
"Шахтер": 32. Каниболоцкий, 14. Кобин, 18. Ордец, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 6. Степаненко (к), 24. Танковский, 12. Алан Патрик, 28. Тайсон, 10. Бернард, 41. Борячук
Запасные: 26. Шевченко, 30. Пятов, 55. Кудрик, 5. Кучер, 25. Матвиенко, 31. Исмаили, 33. Срна, 44. Ракицкий, 8. Фред, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 17. Малышев, 59. Зубков, 74. Коваленко, 19. Феррейра, 99. Лещук
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