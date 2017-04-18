Онлайн матча "Реал" – "Бавария" 18 апреля 2017

Сегодня, 12:34

Текстовый онлайн ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

&quot;Бавария&quot; попробует взять реванш у &quot;Реала&quot; на выезде. Фото AFP
"Бавария" попробует взять реванш у "Реала" на выезде. Фото AFP

Во вторник в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Баварией". Неделю назад в Мюнхене мадридцы победили со счетом 2:1 – на гол Артуро Видаля "Реал" ответил дублем Криштиану Роналду, который стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках.

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" небольшим фаворитом ответного матча. Коэффициент на победу хозяев – 2.40, на победу "Баварии" – 2.80, на ничью – 3.95. Котировки на выход в полуфинал: 1.30 – 3.65 в пользу "Реала".

Интересно, что "Реал" не проигрывает уже в 12 домашних встречах в Лиге чемпионов подряд.

Матч "Реал" – "Бавария" начнется в 21:45. Поединок рассудит венгерский арбитр Виктор Кошшои.
 
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Сегодня|Спорт

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