Онлайн матча "Реал" – "Бавария" 18 апреля 2017
Текстовый онлайн ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Баварией". Неделю назад в Мюнхене мадридцы победили со счетом 2:1 – на гол Артуро Видаля "Реал" ответил дублем Криштиану Роналду, который стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках.
Аналитики букмекерских контор считают "Реал" небольшим фаворитом ответного матча. Коэффициент на победу хозяев – 2.40, на победу "Баварии" – 2.80, на ничью – 3.95. Котировки на выход в полуфинал: 1.30 – 3.65 в пользу "Реала".
Интересно, что "Реал" не проигрывает уже в 12 домашних встречах в Лиге чемпионов подряд.
Матч "Реал" – "Бавария" начнется в 21:45. Поединок рассудит венгерский арбитр Виктор Кошшои.
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