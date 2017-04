Онлайн матча "Монако" – "Боруссия" Д Сегодня, 16:23 Просмотров: ...

Текстовая трансляция ответного четвертьфинала Лиги чемпионов

Стадион "Луи II". Фото AFP

В среду, 19 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов. "Монако" на своем поле принимает дортмундскую "Боруссию". Неделю назад монегаски в гостях добыли победу – 3:2. Той игре предшествовал очень неприятный эпизод. Уже когда автобус с футболистами "Боруссии" ехал из гостиницы на стадион сработало взрывное устройство. Пострадал и был госпитализирован защитник дортмундцев Марк Бартра. УЕФА перенес игру на сутки. На следующий день поединок таки состоялся и "Монако" добыл победу. Тем не менее, немецкий клуб фаворит сегодняшнего матча у букмекеров. Котировки на то, что выиграет "Боруссия" – 2,15, на победу "Монако" – 3,10, на ничью – 4,10. А вот котировки на проход в полуфинал уже в пользу монегасков: "Монако" – 1,33, "Боруссия" – 3,30. Начало матча в 21.45. Мы проведем текстовую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" – "Боруссия" Д с фото и видеоповторами голов.

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим:Мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне. Ждем, что "Боруссия" будет намного сильнее, чем в первом матче. У них вернулись в строй Кастро и Ройс, два очень важных игрока. Все наши мысли посвящены только матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне. Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель:Нужно показать хорошую игру, и я уверен, что мы способны на это. Мы привезли сюда сильную команду, которой по силам победить с разницей в два мяча. Мы готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что будет тяжело, но верим в себя. Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник. Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов. Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты. Интересно, что "Монако" в этом еврокубковом сезоне на своем поле не проигрывал - 5 побед и ничья Jour d'Europe !!! #ASMBVB 20h45 @ChampionsLeague Stade Louis-II @BVB as-monaco pic.twitter.com/LZx8WcXB5B — AS MONACO (@AS_Monaco) 19 апреля 2017 г. Abschlusstraining im Stade Louis II: #läuft. // Final training's on at Stade Louis II #asmbvb pic.twitter.com/C69SJonHa5 — Borussia Dortmund (@BVB) 18 апреля 2017 г.