Онлайн матча "Динамо" – "Осиек"

Сегодня, 18:14

Прямая трансляция спарринга киевлян с третьей командой чемпионата Хорватии


Во вторник киевское "Динамо" на сборе в Испании проводит товарищеский матч с хорватским клубом "Осиек". Поединок в Марбелье на стадионе Marbella Football Center начался в 17:30 по киевскому времени.

После первой половины сезона "Осиек" занимает третье место в чемпионате Хорватии, а "Динамо" – второе в чемпионате Украины.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

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Официальный сайт ФК "Динамо"

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