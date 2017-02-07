Онлайн матча "Динамо" – "Осиек"

Во вторник киевское "Динамо" на сборе в Испании проводит товарищеский матч с хорватским клубом "Осиек". Поединок в Марбелье на стадионе Marbella Football Center начался в 17:30 по киевскому времени.

После первой половины сезона "Осиек" занимает третье место в чемпионате Хорватии, а "Динамо" – второе в чемпионате Украины.

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