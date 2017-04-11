Онлайн матча "Боруссия" Д – "Монако"http://www.segodnya.ua/img/article/10119/77_main.1491918844.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/10119/77_tn.1491918844.jpg2017-04-11T21:05:29+03:00Футбол
Текстовая трансляция первого четвертьфинала Лиги чемпионов
Онлайн матча "Боруссия" Д – "Монако"
Вчера, 21:05
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Текстовая трансляция первого четвертьфинала Лиги чемпионов
Во вторник, 11 апреля, начнутся первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. В Дортмунде местная "Боруссия" сыграет с "Монако".
Это будет первое противостояние команд за всю историю турнира.
Букмекеры считают немецкий клуб явным фаворитом встречи. Котировки на победу "Боруссии" – 1,55, на ничью – 4,75, на победу "Монако" – 5,75.
Котировки на проход в полуфинал: "Боруссия" – 1,55, "Монако" – 2,45.
Матч начнется в 21.45. Мы проведем текстовую трансляцию встречи с фото и видео голов. Свои комментарии к поединку оставляйте в модуле онлайна "Накопилось? Говори!".
Трах-тибидох-тибидох! Мечта Хоттабыча сбылась на тренировке "Монако" #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/or3Abc9ius
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2017 г.
Этой дорогой завтра пройдут игроки "Боруссии" и "Монако" #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/gUWlQWwxIn
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2017 г.
#bvbasm #UCL pic.twitter.com/B3Gk6jc5Eh
— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.
Au cœur de la balade à quelques heures du choc face au @BVB ! #BVBASM pic.twitter.com/1tSqtY725t
— AS MONACO (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г.
Наставник монегасков Леонарду Жардим намекнул, что главным приоритетом для "Монако" явлется сейчас борьба за чемпионство во Франции, хотя и добавил, что не собирается из-за этого играть в Дортмунде вторым составом. "У "Монако" множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. Они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть", - говорит тренер "Боруссии" Томас Тухель.
On est prêt #BVBASM #DagheMunegu pic.twitter.com/GIrnQ6Nbja
— T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 11 апреля 2017 г.
"Боруссия" не проигрывает уже на протяжении 32 матчей на своем стадионе. "Монако", в свою очередь, пропустил 15 голов в последних восьми встречах на выезде и сегодня будет играть без двух ключевых футболистов - Бенжамена Менди и Тьемуэ Бакайоко.
"Боруссия" в 8-й раз участвует в 1/4 финала Кубка чемпионов и в 3-й раз за последние 5 лет. В 5 случаях дортмундцы пробивались в полуфинал pic.twitter.com/eAe42mouJC
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2017 г.
#BVBASM pic.twitter.com/NmmTGGCOzb
— AS MONACO (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г.
Дортмундская «Боруссия» подтвердила информацию о взрыве. Подробнее...
«Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже», — говорится в сообщении пресс-службы «Боруссии».
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