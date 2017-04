Онлайн матча "Боруссия" Д – "Монако" Вчера, 21:05 Просмотров: ...

Текстовая трансляция первого четвертьфинала Лиги чемпионов

Во вторник, 11 апреля, начнутся первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. В Дортмунде местная "Боруссия" сыграет с "Монако". Это будет первое противостояние команд за всю историю турнира. Букмекеры считают немецкий клуб явным фаворитом встречи. Котировки на победу "Боруссии" – 1,55, на ничью – 4,75, на победу "Монако" – 5,75. Котировки на проход в полуфинал: "Боруссия" – 1,55, "Монако" – 2,45. Матч начнется в 21.45. Мы проведем текстовую трансляцию встречи с фото и видео голов. Свои комментарии к поединку оставляйте в модуле онлайна "Накопилось? Говори!".

БОРУССИЯ

Германия

0 0 МОНАКО

Франция

Дортмунд 11.04.2017 | ЛЧ 1/4



Трах-тибидох-тибидох! Мечта Хоттабыча сбылась на тренировке "Монако" #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/or3Abc9ius — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2017 г. Этой дорогой завтра пройдут игроки "Боруссии" и "Монако" #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/gUWlQWwxIn — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2017 г. #bvbasm #UCL pic.twitter.com/B3Gk6jc5Eh — Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г. Au cœur de la balade à quelques heures du choc face au @BVB ! #BVBASM pic.twitter.com/1tSqtY725t — AS MONACO (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г. Наставник монегасков Леонарду Жардим намекнул, что главным приоритетом для "Монако" явлется сейчас борьба за чемпионство во Франции, хотя и добавил, что не собирается из-за этого играть в Дортмунде вторым составом. "У "Монако" множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. Они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть", - говорит тренер "Боруссии" Томас Тухель. On est prêt #BVBASM #DagheMunegu pic.twitter.com/GIrnQ6Nbja — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 11 апреля 2017 г. "Боруссия" не проигрывает уже на протяжении 32 матчей на своем стадионе. "Монако", в свою очередь, пропустил 15 голов в последних восьми встречах на выезде и сегодня будет играть без двух ключевых футболистов - Бенжамена Менди и Тьемуэ Бакайоко. "Боруссия" в 8-й раз участвует в 1/4 финала Кубка чемпионов и в 3-й раз за последние 5 лет. В 5 случаях дортмундцы пробивались в полуфинал pic.twitter.com/eAe42mouJC — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2017 г. #BVBASM pic.twitter.com/NmmTGGCOzb — AS MONACO (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г. Дортмундская «Боруссия» подтвердила информацию о взрыве. Подробнее... «Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже», — говорится в сообщении пресс-службы «Боруссии». Ранее немецкие СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Предполагалось, что им мог оказаться защитник «Боруссии» Марк Бартра. Решение по матчу должно быть в 21.30 МАТЧ ПЕРЕНЕСЕН НА 12 АПРЕЛЯ, НАЧАЛО В 19:45 "Боруссия" подтвердила, что Марк Бартра ранен после взрыва и находится в больнице «Взрыв произошел, когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин. Сейчас все в порядке. В результате взрыва Марку Бартре ранило руку, его отвезли в больницу», - рассказал защитник "Боруссии" Лукаш Пищек. Полиция: "Около автобуса дортмундской «Боруссии» произошло три взрыва" Автобус после взрыва