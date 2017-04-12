Онлайн матча "Бавария" – "Реал"
Текстовая трансляция четвертьфинального поединка Лиги чемпионов
В среду, 12 апреля, в Мюнхене состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом".
Интересно, что нынешний тренер немецкого клуба Карло Анчелотти выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов в 2014 году.
В этом противостоянии фавориты у букмекеров подопечные Анчелотти. Котировки на победу "Баварии" – 1,75, на ничью – 4,20, на победу "Реала" – 4,50.
Коэффициент на выход в полуфинал "Баварии" – 1,65, "Реала" – 2,25.
Матч начнется в 21.45. Мы проведем текстовую трансляцию поединка "Бавария" – "Реал". Свои комментарии и прогнозы оставляйте в модуле онлайна "Накопилось? Говори!"
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