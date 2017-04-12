Онлайн матча "Бавария" – "Реал"

В среду, 12 апреля, в Мюнхене состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом".

Интересно, что нынешний тренер немецкого клуба Карло Анчелотти выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов в 2014 году.

В этом противостоянии фавориты у букмекеров подопечные Анчелотти. Котировки на победу "Баварии" – 1,75, на ничью – 4,20, на победу "Реала" – 4,50.

Коэффициент на выход в полуфинал "Баварии" – 1,65, "Реала" – 2,25.

Матч начнется в 21.45. Мы проведем текстовую трансляцию поединка "Бавария" – "Реал". Свои комментарии и прогнозы оставляйте в модуле онлайна "Накопилось? Говори!"