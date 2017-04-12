Онлайн матча "Атлетико" – "Лестер"

Текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

В среду, 12 апреля, на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Атлетико" примет "Лестер".

Команды встретятся между собой в пятый раз. Ранее "лисы" ни разу не обыгрывали испанцев. Три матча завершились в пользу "матрасников" и еще один – ничьей.

"Атлетико" не сможет рассчитывать на травмированных Кевина Гамейро, Шиме Врсалько, Аугусто Фернандеса, а также резервного вратаря Анхеля Мойю. У "Лестера" не сыграют Уэс Морган, Нампали Менди, Молла Ваге, а участие Вилфреда Ндиди под вопросом.

Букмекеры считают "Атлетико" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 1.34, на ничью – 5.25, – на победу "Лестера" – 11.00.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Атлетико" – "Лестер" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!