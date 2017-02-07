"Олимпик" разгромил турецкий клуб "Мерсин" со счетом 7:0

Сегодня, 19:02

Донецкий клуб провел второй товарищеский матч на турецком сборе

&quot;Олимпик&quot; одержал крупную победу на сборе в Турции. Фото olimpik.com.ua
"Олимпик" одержал крупную победу на сборе в Турции. Фото olimpik.com.ua

Донецкий "Олимпик" провел свой второй спарринг на тренировочном сборе в Турции. Во вторник команда Романа Санжара со счетом 7:0 разгромила местный клуб "Мерсин", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. После 19 туров "Мерсин" идет там на последнем месте.

Напомним, что ранее "Олимпик" со счетом 2:1 обыграл в товарищеском матче македонский клуб "Работнички".

В среду команду ждет очередной спарринг, на сей раз дончане встретятся с ФК "Трепча" из Косово.

"Олимпик" (Украина) – "Мерсин" (Турция) – 7:0 (4:0)
Голы: Сергийчук (14), Поступаленко (15), (29), Хомутов (22), Матяж (65), (89), Ермаченко (79)

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты
товарищеский матч, Олимпик Донецк

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Сегодня|Спорт

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