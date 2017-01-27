Олег Блохин: "За Китай был разговор – не договорились"

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин уже почти три года, как сидит без работы. Но новую команду пока не нашел.

- Были предложения, но конкретного пока ничего. За Китай был разговор. Но ни о чем конкретно не договорились. Восток, просто, дело тонкое, я считаю, – признался Блохин.

Олег Владимирович возглавлял "Динамо" с осени 2012 по весну 2014 года, и вынужден был покинуть клуб после провального выступления киевлян в чемпионате Украины.