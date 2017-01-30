Официально: "Шахтер" будет проводить все свои матчи в Харькове

Сегодня, 13:24

Команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" подписал договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове.

Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

В Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Также планируется возобновить работу "Школьного", "Студенческого" и "Семейного клуба". Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.

23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на ОСК "Металлист" встретится с "Сельтой" (Виго). Через несколько дней после матча с испанцами "горняки" в рамках 19-го тура Премьер-лиги примут в Харькове полтавскую "Ворсклу".

Проект "Давай, играй!", который взял старт во Львове в 2015 году по инициативе ФК "Шахтер", продолжит свою работу. В Харькове также планируется реализовать программу развития массового футбола для детей.
футбол, Лига Европы, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Кубок Украины, стадион Металлист

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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