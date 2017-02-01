Официально: Роман Зозуля – игрок "Райо Вальекано"

Сегодня, 09:13

Нападающий перешел в испанский клуб на правах аренды

 

Роман Зозуля. Фото Twitter
Роман Зозуля. Фото Twitter

Украинский форвард "Бетиса" Роман Зозуля на правах аренды перешел в "Райо Вальекано". "Пчелы" арендовали украинца до конца сезона, а о праве выкупа информации пока нет.

Отметим, что Зозуля пришел в "Бетис" летом на правах свободного агента и подписал контракт до 2019-го года.

В нынешнем сезоне за андалусцев Роман сыграл лишь 150 минут, из-за чего пошли слухи о том, что Зозуля хочет сменить команду.
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XSport

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