Официально: нападающий Виктор Хомченко подписал контракт с "Карпатами"

Сегодня, 17:04

Экс-футболист "Волыни" заключил соглашение на пять лет

Хомченко уже во Львове. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Хомченко уже во Львове. Фото ФК "Карпаты"

Нападающий Виктор Хомченко и львовские "Карпаты" заключили контракт сроком на 5 лет. Воспитанник волынского футбола присоединился к "зелено-белых" на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить тренерский штаб и клубное руководство.

В чемпионате Украины Виктор Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую "Волынь" возглавлял Анатолий Демьяненко. Провел 26 поединков и забил 2 гола.

В "Карпатах" Виктор будет играть под 77 номером.
футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов

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Источник:

Офіційний сайт ФК "Карпати"

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