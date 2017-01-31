Официально: нападающий Виктор Хомченко подписал контракт с "Карпатами"

Экс-футболист "Волыни" заключил соглашение на пять лет

Нападающий Виктор Хомченко и львовские "Карпаты" заключили контракт сроком на 5 лет. Воспитанник волынского футбола присоединился к "зелено-белых" на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить тренерский штаб и клубное руководство.

В чемпионате Украины Виктор Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую "Волынь" возглавлял Анатолий Демьяненко. Провел 26 поединков и забил 2 гола.

В "Карпатах" Виктор будет играть под 77 номером.