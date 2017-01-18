Официально: Марко Девич стал игроком "Ростова"
Футболист подписал контракт на полтора года с российским клубом
Сегодня "Ростов" подписал контракт с нападающим Марко Девичем. Срок соглашения – 1.5 года.
Марко родился и вырос в Сербии. Первое время нападающий выступал за местные клубы, а в 2005 году переехал в Украину, где успешно играл за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер".
В России Девич с февраля 2014 был футболистом казанского "Рубина".
В 2008 году принял украинское гражданство и стал игроком сборной. Провел за национальную команду Украины 35 матчей, забил 7 голов.
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