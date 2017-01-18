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Официально: Марко Девич стал игроком "Ростова" http://www.segodnya.ua/img/article/7895/22_main.1484754141.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/22_tn.1484754141.jpg Футбол Футболист подписал контракт на полтора года с российским клубом

Официально: Марко Девич стал игроком "Ростова"

Сегодня, 17:42

Футболист подписал контракт на полтора года с российским клубом

Официально: Марко Девич стал игроком "Ростова"

Сегодня "Ростов" подписал контракт с нападающим Марко Девичем. Срок соглашения – 1.5 года.

Марко родился и вырос в Сербии. Первое время нападающий выступал за местные клубы, а в 2005 году переехал в Украину, где успешно играл за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер".

В России Девич с февраля 2014 был футболистом казанского "Рубина".

В 2008 году принял украинское гражданство и стал игроком сборной. Провел за национальную команду Украины 35 матчей, забил 7 голов.
футбол, Марко Девич, ФК Ростов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Ростов"

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