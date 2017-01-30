Официально: игрок "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард"

Сегодня, 16:13

Ранее он отклонил предложение киевского "Динамо"

Валерий Лучкевич перешел в &quot;Стандард&quot;. Фото standard.be
Валерий Лучкевич перешел в "Стандард". Фото standard.be

Официальный сайт бельгийского "Стандарда" сообщил о трансфере игрока "Днепра" Валерия Лучкевича.

Срок контракта, а также сумма отступных не разглашаются. Ранее сообщалось, что украинец обойдется бельгийцам в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и один в Кубке страны, забив два гола.

Ранее стало известно, что он отклонил предложение киевского "Динамо" из-за ситуации в Украине.

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футбол, чемпионат Украины, ФК Днепр, чемпионат Бельгии, Валерий Лучкевич, Стандард

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Источник:

Сегодня|Спорт

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