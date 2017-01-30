Официально: игрок "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард"

Официальный сайт бельгийского "Стандарда" сообщил о трансфере игрока "Днепра" Валерия Лучкевича.

Срок контракта, а также сумма отступных не разглашаются. Ранее сообщалось, что украинец обойдется бельгийцам в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и один в Кубке страны, забив два гола.

Ранее стало известно, что он отклонил предложение киевского "Динамо" из-за ситуации в Украине.