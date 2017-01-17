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Официально: Густаво Бланко Лещук стал игроком "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7890/31_main.1484655731.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/31_tn.1484655731.jpg Футбол Аргентинский форвард подписал контракт с "горняками" на 3,5 года

Официально: Густаво Бланко Лещук стал игроком "Шахтера"

Сегодня, 14:22

Аргентинский форвард подписал контракт с "горняками" на 3,5 года

Густаво Бланко Лещук стал &quot;горняком&quot;. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Густаво Бланко Лещук стал "горняком". Фото ФК "Шахтер"

Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук подписал с с донецким "Шахтером" контракт на 3,5 года.

Последним клубом Густаво Бланко Лещука были "Карпаты", куда он перешел в феврале 2016 года. До этого 25-летний форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

В сезоне-2016/17 аргентинец провел за "Карпаты" в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.
футбол, Шахтер Донецк, Густаво Бланко Лещук

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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