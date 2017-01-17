Официально: Густаво Бланко Лещук стал игроком "Шахтера"

Аргентинский форвард подписал контракт с "горняками" на 3,5 года

Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук подписал с с донецким "Шахтером" контракт на 3,5 года.

Последним клубом Густаво Бланко Лещука были "Карпаты", куда он перешел в феврале 2016 года. До этого 25-летний форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

В сезоне-2016/17 аргентинец провел за "Карпаты" в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.