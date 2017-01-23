Официально: Анджело Качавенда стал игроком "Зари"

С 18-летним сербом подписан контракт на четыре года

Луганская "Заря" объявила о подписании контракта с полузащитником Анджело Качавендой. Сегодня с 18-летним футболистом был подписан четырехлетний контракт.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. Выступал за юношеские и молодежные команды "Войводины".

Напомним, что это уже второй трансфер "Зари" в межсезонье. Ранее луганский клуб усилил полузащитник сборной Армении Гегам Кадимян.