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Официально: Анджело Качавенда стал игроком "Зари" http://www.segodnya.ua/img/article/7908/68_main.1485173513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/68_tn.1485173513.jpg Футбол С 18-летним сербом подписан контракт на четыре года

Официально: Анджело Качавенда стал игроком "Зари"

Сегодня, 14:11

С 18-летним сербом подписан контракт на четыре года

Анджело Качавенда. Фото ФК &quot;Заря&quot;
Анджело Качавенда. Фото ФК "Заря"

Луганская "Заря" объявила о подписании контракта с полузащитником Анджело Качавендой. Сегодня с 18-летним футболистом был подписан четырехлетний контракт.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. Выступал за юношеские и молодежные команды "Войводины".

Напомним, что это уже второй трансфер "Зари" в межсезонье. Ранее луганский клуб усилил полузащитник сборной Армении Гегам Кадимян.
футбол, Заря Луганск

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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря"

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