Обзор матча "Ювентус" – "Барселона" – 3:0
Голы и лучшие моменты матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Барселона"
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанской "Барселоной" завершился разгромной победой хозяев поля.
Дубль в матче еще до перерыва оформил аргентинец Пауло Дибала, а во втором тайме ветеран "Ювентуса" Джорджо Кьеллини установил окончательный счет.
Ответный матч пройдет в Барселоне на "Камп Ноу" 19 апреля. Напомним, что на предыдущей стадии "Барселона" также уступила в гостях с разгромным счетом "ПСЖ" (0:4), однако дома взяла исторический реванш (6:1).
"Ювентус" – "Барселона" – 3:0
Голы: Дибала (7, 22), Кьеллини (55)
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