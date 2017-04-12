Обзор матча "Ювентус" – "Барселона" – 3:0

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанской "Барселоной" завершился разгромной победой хозяев поля.

Дубль в матче еще до перерыва оформил аргентинец Пауло Дибала, а во втором тайме ветеран "Ювентуса" Джорджо Кьеллини установил окончательный счет.

Ответный матч пройдет в Барселоне на "Камп Ноу" 19 апреля. Напомним, что на предыдущей стадии "Барселона" также уступила в гостях с разгромным счетом "ПСЖ" (0:4), однако дома взяла исторический реванш (6:1).

"Ювентус" – "Барселона" – 3:0

Голы: Дибала (7, 22), Кьеллини (55)