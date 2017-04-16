Обзор матча "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" – 0:1

Матч 32-го тура Премьер-лиги "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" завершился выездной победой "красных" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Роберто Фирмино. Фирмино забил 11-й мяч в сезоне в чемпионате Англии, перекрыв на один гол прошлогоднее достижение.

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