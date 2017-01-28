Обзор матча "Шахтер" – "Норчепинг" (видео)
Донецкий клуб добыл уверенную победу в товарищеском матче
В Португалии донецкий "Шахтер" продолжает готовится ко второй части сезона. Сегодня подопечные Паулу Фонсеки сыграли спарринг со шведским клубом "Норчепинг".
"Шахтер" уверенно победил скандинавских соперников. Во втором матче подряд забил новичок команды Бланко Лещук.
"Шахтер" – "Норчепинг" – 6:1
Голы: Кучер (18), Срна (51), Зубков (54), Тайсон (64), Лещук (72), Фред (84) – Элиассон (69).
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