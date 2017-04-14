Обзор матча "Сельта" – "Генк" – 3:2

Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 3:2. В составе "Сельты" отличились Пионе Систо (15-я минута), Яго Аспас (17) и Йон Гвидетти (38). У "Генка" голы забили Жан-Поль Бутьюс (10) и Томас Бюффел (67). Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл практически весь матч: тренер бельгийцев заменил его уже на добавленных ко второму тайму минутах.

"Сельта" одержала волевую победу над "Генком" Руслана Малиновского