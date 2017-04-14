Обзор матча "Сельта" – "Генк" – 3:2

Сегодня, 00:59

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отыграл весь матч


Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 3:2. В составе "Сельты" отличились Пионе Систо (15-я минута), Яго Аспас (17) и Йон Гвидетти (38). У "Генка" голы забили Жан-Поль Бутьюс (10) и Томас Бюффел (67). Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл практически весь матч: тренер бельгийцев заменил его уже на добавленных ко второму тайму минутах.

"Сельта" одержала волевую победу над "Генком" Руслана Малиновского
Лига Европы, видео голов, Генк, Сельта, Яго Аспас, Руслан Малиновский

Вы сейчас просматриваете новость "Обзор матча "Сельта" – "Генк" – 3:2". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Обзор матча "Аякс" - "Шальке" - 2:0

Сегодня, 00:56

Голы и моменты первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" - "Шальке"

Футбол

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед": видео голов и моментов

Сегодня, 00:41

Обзор первого четвертьфинального матча "Андерлехт" - "МЮ" - 1:1

Футбол

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" одержала волевую победу над "Генком" Руслана Малиновского

Сегодня, 00:20

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы испанцы обыграли бельгийцев со счетом 3:2

Футбол

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Андерлехт" в четвертьфинале ЛЕ

Сегодня, 00:11

Англичане на выезде не удержали победный счет - 1:1

Футбол

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Шальке" с Коноплянкой всухую проиграл "Аяксу" в Лиге Европы

Сегодня, 00:06

Дубль Дави Классена принес "Аяксу" победу над "Шальке" в первом матче 1/4 финала

Футбол

Перед матчем "Лион" - "Бешикташ". Фото AFP

Матч Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" отложен из-за беспорядков на трибунах

Вчера, 22:17

Фанаты турецкого клуба забросали французских болельщиков пиротехникой, из-за чего те выбежали на поле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования