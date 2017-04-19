Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2

Сегодня, 10:05

Пенальти, удаление, дополнительное время и шесть голов – суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов


В Мадриде прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария", в котором хозяева в дополнительное время выиграли со счетом 4:2 и вышли в полуфинал.

Лидер "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик, забив таким образом 100 мячей в Лиге чемпионов. Ни одному футболисту в истории футбола не удавалось этого сделать до сих пор.

"Реал" и "Бавария" выдали суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лига чемпионов, видео голов, Реал Мадрид, Бавария

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Сегодня|Спорт

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