Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2

Пенальти, удаление, дополнительное время и шесть голов – суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов

В Мадриде прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария", в котором хозяева в дополнительное время выиграли со счетом 4:2 и вышли в полуфинал.

Лидер "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик, забив таким образом 100 мячей в Лиге чемпионов. Ни одному футболисту в истории футбола не удавалось этого сделать до сих пор.

"Реал" и "Бавария" выдали суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов