Обзор матча "Монако" – "Боруссия" – 3:1

Монегаски оформили себе пропуск в полуфинал

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" – 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Первый матч также завершился победой "Монако" – 3:1.

Жеребьевка полуфиналов пройдет 21 апреля.

"Монако" – "Боруссия" – 3:1

Голы: Мбаппе (3), Фалькао (17), Жермен (81) – Ройс (48)