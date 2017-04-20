Обзор матча "Монако" – "Боруссия" – 3:1
Монегаски оформили себе пропуск в полуфинал
В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" – 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Первый матч также завершился победой "Монако" – 3:1.
Жеребьевка полуфиналов пройдет 21 апреля.
"Монако" – "Боруссия" – 3:1
Голы: Мбаппе (3), Фалькао (17), Жермен (81) – Ройс (48)
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