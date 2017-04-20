Обзор матча "Монако" – "Боруссия" – 3:1

Сегодня, 00:38

Монегаски оформили себе пропуск в полуфинал


В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" – 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Первый матч также завершился победой "Монако" – 3:1.

Жеребьевка полуфиналов пройдет 21 апреля.

"Монако" – "Боруссия" – 3:1
Голы: Мбаппе (3), Фалькао (17), Жермен (81) – Ройс (48) 
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

Вы сейчас просматриваете новость "Обзор матча "Монако" – "Боруссия" – 3:1". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования