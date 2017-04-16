Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:0
Голы и моменты центрального поединка тура в английской Премьер-лиге
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд (на 7-й минуте) и Андер Эррера (49).
Вы сейчас просматриваете новость "Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:0". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии