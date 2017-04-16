Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:0

Сегодня, 20:56

Голы и моменты центрального поединка тура в английской Премьер-лиге


"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд (на 7-й минуте) и Андер Эррера (49).
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Сегодня|Спорт

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