Обзор матча "Лион" – "Бешикташ" – 2:1

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы французский "Лион" дома обыграл турецкий "Бешикташ". Встреча прошла в четверг в Лионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Бешикташ" первым открыл счет – на 15-й минуте отличился Райан Бабел. Хозяева смогли отыграться и выйти вперед в концовке встречи, когда голы забили Корантен Толиссо (83-я минута) и Жереми Морель (85).

Матч начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков на стадионе, устроенных фанатами команд.