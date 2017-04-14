Обзор матча "Лион" – "Бешикташ" – 2:1
Видео голов и моментов первого матча 1/4 финала Лиги Европы
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы французский "Лион" дома обыграл турецкий "Бешикташ". Встреча прошла в четверг в Лионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
"Бешикташ" первым открыл счет – на 15-й минуте отличился Райан Бабел. Хозяева смогли отыграться и выйти вперед в концовке встречи, когда голы забили Корантен Толиссо (83-я минута) и Жереми Морель (85).
Матч начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков на стадионе, устроенных фанатами команд.
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