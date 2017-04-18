Обзор футбольных еврочемпионатов: рука Эрреры и китайский "Милан"

АНГЛИЯ. Интриге в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге быть! После поражения "Челси" от МЮ (0:2) и победы "Тоттенхэма" над "Борнмутом" (4:0) расстояние между двумя лондонскими командами сократилось до четырех очков. Накануне матча с МЮ "синие" лишились основного вратаря Тибо Куртуа, повредившего голеностоп во время съемок рекламного ролика для НБА. А на предматчевой разминке почувствовал недомогание Маркос Алонсо. Как оказалось, испанец подхватил вирус и в итоге был заменен на Зума. Жозе Моуриньо оставил в запасе Ибрагимовича и Мхитаряна.

Эта игра стала бенефисом Андера Эрреры. На 7-й минуте он поборолся за мяч в центре поля, причем дотронувшись до него рукой, что осталось незамеченным арбитром, а затем выдал отличный пас низом на ход Рэшфорду. Тинэйджер убежал от Давида Луиса и уверенно переиграл Беговича — 1:0. А в начале второго тайма забил и сам Эррера — красивым ударом от линии штрафной — 2:0. Этот гол стал для хавбека 10-м в Премьер-лиге. За весь матч игроки "Челси" ни разу не попали в створ ворот соперника. Последний раз такое в АПЛ у лондонцев было в сентябре 2007 года и тоже во встрече с МЮ. Антонио Конте не стал искать оправданий своей команде: "Юнайтед" был более мотивирован. Если такое происходит, вина лежит на тренере. Я озабочен. Мы должны найти правильный настрой, чтобы стать чемпионами. Напомню, сезон мы начинали в роли андердога после прошлогоднего десятого места. Впереди у нас шесть финалов". Жозе Моуриньо, на удивление, был сдержан: "Я не ощущаю особого наслаждения после победы над "Челси", но я рад за своих парней, потому что мы обыграли лучшую контратакующую команду в стране, сдержав их".

ИСПАНИЯ. Зидан заменил девять игроков, сыгравших против "Баварии" в ЛЧ, — и его "Реал" обыграл "Спортинг" (3:2), благодаря голу Иско аж на 90-й минуте. "Сегодня Иско сделал разницу и доказал, что его место в Мадриде", — похвалил тренер. "Барселона" так же, не без проблем, справилась с "Реал Сосьедад" (3:2). "Впереди — ответный матч с "Ювентусом" и Класико. И "Барселона" жива", — считает Луис Энрике. "Атлетико" разгромил "Осасуну" (3:0), а вратарь памплонцев Сиригу парировал два пенальти за две минуты — от Карраско и Томаса Партея. Мадридцы не реализовали шесть из последних восьми пенальти... Кравец вышел в стартовом составе "Гранады" в игре против "Сельты" (0:3), перед перерывом получил травму и попросил замену.

ГЕРМАНИЯ. Обыграв "Фрайбург" (4:0), "РБ Лейпциг" в дебютном сезоне Бундеслиги гарантировал себе путевку в ЛЧ. Забивая четвертый гол в матче, Диего Демме лишился зуба. Тренер команды Ральф Хазенхюттль: "Даже если он будет терять зуб после каждого своего гола, все равно к концу карьеры у него будет достаточно зубов". Это был первый гол в 205-матчевой профи-карьере Демме... "Байер" отобрал очки у "Баварии" (0:0), хотя с 59-й минуты играл в меньшинстве. Фанаты "Вердера" забросали автобус с футболистами "Гамбурга" шарами с зеленой и белой краской, а их команда обыграла "динозавров" (2:1). Федецкий провел на поле второй тайм за "Дармштадт" против "Шальке" (2:1), Коноплянка в заявку гельзенкирхенцев не попал.

ИТАЛИЯ. В первом матче после продажи клуба китайско-американскому консорциуму "Милан" оформил камбек (2:2), проигрывая "Интеру" 0:2. Спасительный гол Сапата забил на 7-й компенсированной минуте. Перед игрой фанаты "россонери" развернули баннер с человеком, которому протягивают банкноту палочками для еды и надпись: "Все, что вы можете съесть".

ФРАНЦИЯ. Матч "Бастии" и "Лиона" начался с опозданием на 50 минут из-за того, что во время предыгровой разминки корсиканские фанаты выбежали на поле и атаковали футболистов гостей. Удар по лицу получил Мемфис Депай. "Лион" отказывался начинать матч, но французская лига настояла. Во время перерыва фанаты снова прорвались на поле, а один из стюардов ударил резервного вратаря "Олимпика" Матье Горгелена. В итоге игра была остановлена, и "Бастии" грозит техническое поражение.

РОССИЯ. "Спартак" еще более приблизился к чемпионству, обыграв "Зенит" (2:1). В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота москвичей за игру рукой Комбарова в своей штрафной. Мирча Луческу прямо во время матча пересматривал повтор спорного эпизода на смартфоне своего помощника, но говорить о работе судей отказался.