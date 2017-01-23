Обзор футбольных еврочемпионатов: Руни установил рекорд всех времен, у Кравца много потерь
"Манчестер Сити" и Льорис подарили спектакль, а Уэйн Руни стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед"
АНГЛИЯ. "МанСити" и "Тоттенхэм" подарили зрителям спектакль, причем все самое интересное случилось после перерыва. На 49-й минуте "горожане" проводили стремительную контратаку — де Брюйне выдал длинный пас со своей половины поля на ход Лерою Сане. Вратарь "шпор" Льорис решил играть на выходе и с линии штрафной пытался в прыжке выбить мяч головой, но пролетел мимо, и немец забивал в пустые ворота. Практически сразу же хозяева увеличили преимущество, и снова не без помощи Льориса. Опытный голкипер, казалось, без проблем накроет мяч после прострела с фланга, но он вдруг выпустил его из рук, и де Брюйне воспользовался его ошибкой — 2:0! Страж ворот "МанСити" Клаудио Браво, видимо, решил поддержать коллегу. Нет, откровенных ляпов он не совершил, но пропустил два гола после первых двух ударов в створ ворот. Сначала Деле Алли забил уже восьмой гол в последних шести матчах "шпор" в АПЛ, а сравнял счет кореец Сон — 2:2. Хосеп Гвардиола снова не стал критиковать своих футболистов: "Это был выдающийся футбол. Мы создали уйму моментов, но не смогли их реализовать. Нужно забивать голы! "Эвертон" пробил четыре раза в створ наших ворот и четырежды забил, "Тоттенхэм" – два. Что тут поделать?!".
"МЮ" на выезде у "Сток Сити" (1:1) спасся лишь на 94-й минуте, красивым ударом со штрафного забил Уэйн Руни. Этот гол стал его 250-м в футболке "красных дьяволов". Руни превзошел рекорд Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба: "Это чертовски важное событие для меня". Кроме того, Руни побил рекорд Ширера по количеству голов в выездных матчах АПЛ (88). Жозе Моуриньо поздравил игрока с присущей ему ноткой пафоса: "До него этот рекорд принадлежал одной из легенд английского футбола. Теперь Руни стал легендой".
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|22
|18
|1
|3
|47-15
|55
|2
|АРСЕНАЛ
|22
|14
|5
|3
|50-23
|47
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|22
|13
|7
|2
|45-16
|46
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22
|13
|6
|3
|51-27
|45
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22
|13
|4
|5
|43-28
|43
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22
|11
|8
|3
|33-21
|41
|7
|ЭВЕРТОН
|22
|10
|6
|6
|33-23
|36
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|22
|9
|5
|8
|30-28
|32
|9
|СТОК СИТИ
|22
|7
|7
|8
|28-34
|28
|10
|ВЕСТ ХЭМ
|22
|8
|4
|10
|29-36
|28
|11
|САУТГЕМПТОН
|22
|7
|6
|9
|22-26
|27
|12
|БОРНМУТ
|22
|7
|5
|10
|32-39
|26
|13
|БЕРНЛИ
|22
|8
|2
|12
|24-33
|26
|14
|УОТФОРД
|22
|6
|6
|10
|25-38
|24
|15
|ЛЕСТЕР
|22
|5
|6
|11
|24-37
|21
|16
|МИДЛСБРО
|22
|4
|8
|10
|18-25
|20
|17
|СУОНСИ
|22
|5
|3
|14
|26-51
|18
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22
|4
|4
|14
|30-41
|16
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|22
|4
|4
|14
|20-47
|16
|20
|САНДЕРЛЕНД
|22
|4
|3
|15
|20-42
|15
ГЕРМАНИЯ. "Бавария" в первом матче 2017 года обыграла "Фрайбург" благодаря дублю Левандовского (2:1), один ассист на счету Дугласа Косты. Карло Анчелотти: "Победили за счет воли. Довольны результатом, но точно не игрой". Этим матчем формально закончился первый круг чемпионата, в котором "Бавария" в 22-й раз финишировала в роли лидера. "Дармштадт" отобрал очки у гладбахской "Боруссии" (0:0), но из украинцев в заявку попал только Федецкий, и то просидел всю игру в запасе. А Коноплянка, который накануне матча "Шальке" – "Ингольштадт" (1:0) вместе с командой спускался в одну из шахт Гельзенкирхена, вышел на замену аж на 85-й минуте. Победный гол "кобальтовые" забили без его участия, но уже с Женей на поле — в компенсированное время "выстрелил" Бург шталлер.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|17
|13
|3
|1
|40-10
|42
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|17
|12
|3
|2
|34-15
|39
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|17
|7
|10
|0
|30-17
|31
|4
|БОРУССИЯ Д
|17
|8
|6
|3
|37-20
|30
|5
|ГЕРТА
|17
|9
|3
|5
|25-19
|30
|6
|АЙНТРАХТ Ф
|17
|8
|5
|4
|22-15
|29
|7
|КЕЛЬН
|17
|6
|8
|3
|21-15
|26
|8
|БАЙЕР
|17
|7
|3
|7
|26-25
|24
|9
|ФРАЙБУРГ
|17
|7
|2
|8
|22-29
|23
|10
|ШАЛЬКЕ 04
|17
|6
|3
|8
|21-19
|21
|11
|МАЙНЦ
|17
|6
|3
|8
|26-30
|21
|12
|ВОЛЬФСБУРГ
|17
|5
|4
|8
|16-24
|19
|13
|АУГСБУРГ
|17
|4
|6
|7
|13-19
|18
|14
|БОРУССИЯ М
|17
|4
|5
|8
|15-25
|17
|15
|ВЕРДЕР
|17
|4
|4
|9
|21-36
|16
|16
|ГАМБУРГ
|17
|3
|4
|10
|14-32
|13
|17
|ИНГОЛЬШТАДТ
|17
|3
|3
|11
|14-28
|12
|18
|ДАРМШТАДТ
|17
|2
|3
|12
|11-30
|9
ИСПАНИЯ. "Реал" вернулся на путь побед, обыграв "Малагу" (2:1). Дублем отметился Серхио Рамос, хотя один из голов забил из офсайда. Теперь на его счету шесть голов в сезоне Примеры, личный рекорд для капитана "Реала". Впервые за мадридцев защитник забил почти 11 лет назад в ворота той же "Малаги". "Анчоусы" довели свою серию без побед до семи матчей. А "Реал" из-за травм, вероятнее всего, потерял Марсело и Модрича, которые присоединились в лазарете к Хамесу, Пепе, Коэнтрау, Бэйлу и Карвахалю. "Ситуация с травмами сводит меня с ума", – признался Зинедин Зидан. "Гранада" с Кравцом уступила "Эспаньолу" (1:3), у Артема за 90 минут 0 ударов, 6 потерь.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|18
|13
|4
|1
|48-17
|43
|2
|СЕВИЛЬЯ
|19
|13
|3
|3
|42-25
|42
|3
|БАРСЕЛОНА
|19
|12
|5
|2
|51-17
|41
|4
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19
|11
|2
|6
|31-25
|35
|5
|АТЛЕТИКО
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19
|8
|7
|4
|26-14
|31
|7
|АТЛЕТИК
|19
|8
|5
|6
|24-21
|29
|8
|СЕЛЬТА
|19
|8
|3
|8
|29-33
|27
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|19
|6
|8
|5
|25-26
|26
|10
|ЭЙБАР
|19
|7
|5
|7
|25-28
|26
|11
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19
|6
|7
|6
|28-30
|25
|12
|АЛАВЕС
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|13
|БЕТИС
|19
|6
|4
|9
|20-30
|22
|14
|МАЛАГА
|19
|5
|6
|8
|27-33
|21
|15
|ВАЛЕНСИЯ
|18
|5
|4
|9
|28-33
|19
|16
|ДЕПОРТИВО
|19
|4
|7
|8
|24-29
|19
|17
|ЛЕГАНЕС
|19
|4
|6
|9
|15-31
|18
|18
|СПОРТИНГ
|19
|3
|4
|12
|19-37
|13
|19
|ГРАНАДА
|19
|1
|7
|11
|16-42
|10
|20
|ОСАСУНА
|19
|1
|6
|12
|20-42
|9
ИТАЛИЯ. "Милан" дома уступил "Наполи" (1:2), дважды пропустив в стартовые 10 минут. Винченцо Монтелла: "Увы, провальный дебют выбил нас из колеи. Но мы не потеряли голову. Мы в самом начале пути".
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|20
|16
|0
|4
|42-16
|48
|2
|РОМА
|21
|15
|2
|4
|42-18
|47
|3
|НАПОЛИ
|21
|13
|5
|3
|47-24
|44
|4
|ЛАЦИО
|21
|12
|4
|5
|35-24
|40
|5
|ИНТЕР
|21
|12
|3
|6
|34-23
|39
|6
|АТАЛАНТА
|21
|12
|2
|7
|33-24
|38
|7
|МИЛАН
|20
|11
|4
|5
|31-24
|37
|8
|ФИОРЕНТИНА
|20
|9
|6
|5
|33-25
|33
|9
|ТОРИНО
|21
|8
|6
|7
|38-31
|30
|10
|БОЛОНЬЯ
|20
|7
|5
|8
|20-25
|26
|11
|КАЛЬЯРИ
|21
|8
|2
|11
|31-45
|26
|12
|УДИНЕЗЕ
|21
|7
|4
|10
|25-28
|25
|13
|КЬЕВО
|21
|7
|4
|10
|21-30
|25
|14
|САССУОЛО
|21
|7
|3
|11
|31-35
|24
|15
|ДЖЕНОА
|21
|6
|6
|9
|24-29
|24
|16
|САМПДОРИЯ
|21
|6
|6
|9
|22-27
|24
|17
|ЭМПОЛИ
|21
|5
|6
|10
|12-26
|21
|18
|КРОТОНЕ
|20
|2
|4
|14
|16-36
|10
|19
|ПАЛЕРМО
|21
|2
|4
|15
|17-41
|10
|20
|ПЕСКАРА
|20
|1
|6
|13
|16-39
|9
ФРАНЦИЯ. Курьезную желтую карточку получил хавбек "ПСЖ" Марко Вератти. За то, что в матче против "Нанта" (2:0) нагнулся и катнул мяч головой по земле своему голкиперу Траппу, чтобы у того появилась возможность забрать в руки. Кстати, вратарь этим не воспользовался.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|21
|15
|3
|3
|64-21
|48
|2
|НИЦЦА
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|3
|ПСЖ
|21
|14
|3
|4
|41-15
|45
|4
|ЛИОН
|20
|12
|1
|7
|39-23
|37
|5
|ГЕНГАМ
|21
|8
|7
|6
|27-23
|31
|6
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|21
|7
|9
|5
|21-18
|30
|7
|МАРСЕЛЬ
|21
|8
|6
|7
|24-26
|30
|8
|РЕНН
|21
|8
|5
|8
|21-25
|29
|9
|БОРДО
|21
|7
|8
|6
|22-27
|29
|10
|ТУЛУЗА
|21
|7
|5
|9
|22-23
|26
|11
|НАНТ
|21
|7
|4
|10
|14-28
|25
|12
|НАНСИ
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|13
|МОНПЕЛЬЕ
|21
|5
|8
|8
|29-34
|23
|14
|ЛИЛЛЬ
|21
|6
|5
|10
|19-26
|23
|15
|МЕЦ
|20
|6
|5
|9
|20-36
|23
|16
|ДИЖОН
|21
|4
|9
|8
|27-30
|21
|17
|БАСТИЯ
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|18
|КАН
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|19
|АНЖЕ
|21
|5
|5
|11
|17-27
|20
|20
|ЛОРЬЯН
|21
|5
|3
|13
|23-43
|18
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