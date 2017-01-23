Обзор футбольных еврочемпионатов: Руни установил рекорд всех времен, у Кравца много потерь

АНГЛИЯ. "МанСити" и "Тоттенхэм" подарили зрителям спектакль, причем все самое интересное случилось после перерыва. На 49-й минуте "горожане" проводили стремительную контратаку — де Брюйне выдал длинный пас со своей половины поля на ход Лерою Сане. Вратарь "шпор" Льорис решил играть на выходе и с линии штрафной пытался в прыжке выбить мяч головой, но пролетел мимо, и немец забивал в пустые ворота. Практически сразу же хозяева увеличили преимущество, и снова не без помощи Льориса. Опытный голкипер, казалось, без проблем накроет мяч после прострела с фланга, но он вдруг выпустил его из рук, и де Брюйне воспользовался его ошибкой — 2:0! Страж ворот "МанСити" Клаудио Браво, видимо, решил поддержать коллегу. Нет, откровенных ляпов он не совершил, но пропустил два гола после первых двух ударов в створ ворот. Сначала Деле Алли забил уже восьмой гол в последних шести матчах "шпор" в АПЛ, а сравнял счет кореец Сон — 2:2. Хосеп Гвардиола снова не стал критиковать своих футболистов: "Это был выдающийся футбол. Мы создали уйму моментов, но не смогли их реализовать. Нужно забивать голы! "Эвертон" пробил четыре раза в створ наших ворот и четырежды забил, "Тоттенхэм" – два. Что тут поделать?!".

"МЮ" на выезде у "Сток Сити" (1:1) спасся лишь на 94-й минуте, красивым ударом со штрафного забил Уэйн Руни. Этот гол стал его 250-м в футболке "красных дьяволов". Руни превзошел рекорд Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба: "Это чертовски важное событие для меня". Кроме того, Руни побил рекорд Ширера по количеству голов в выездных матчах АПЛ (88). Жозе Моуриньо поздравил игрока с присущей ему ноткой пафоса: "До него этот рекорд принадлежал одной из легенд английского футбола. Теперь Руни стал легендой".





М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЧЕЛСИ 22 18 1 3 47-15 55 2 АРСЕНАЛ 22 14 5 3 50-23 47 3 ТОТТЕНХЭМ 22 13 7 2 45-16 46 4 ЛИВЕРПУЛЬ 22 13 6 3 51-27 45 5 МАНЧЕСТЕР СИТИ 22 13 4 5 43-28 43 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22 11 8 3 33-21 41 7 ЭВЕРТОН 22 10 6 6 33-23 36 8 ВЕСТ БРОМВИЧ 22 9 5 8 30-28 32 9 СТОК СИТИ 22 7 7 8 28-34 28 10 ВЕСТ ХЭМ 22 8 4 10 29-36 28 11 САУТГЕМПТОН 22 7 6 9 22-26 27 12 БОРНМУТ 22 7 5 10 32-39 26 13 БЕРНЛИ 22 8 2 12 24-33 26 14 УОТФОРД 22 6 6 10 25-38 24 15 ЛЕСТЕР 22 5 6 11 24-37 21 16 МИДЛСБРО 22 4 8 10 18-25 20 17 СУОНСИ 22 5 3 14 26-51 18 18 КРИСТАЛ ПЭЛАС 22 4 4 14 30-41 16 19 ХАЛЛ СИТИ 22 4 4 14 20-47 16 20 САНДЕРЛЕНД 22 4 3 15 20-42 15



ГЕРМАНИЯ. "Бавария" в первом матче 2017 года обыграла "Фрайбург" благодаря дублю Левандовского (2:1), один ассист на счету Дугласа Косты. Карло Анчелотти: "Победили за счет воли. Довольны результатом, но точно не игрой". Этим матчем формально закончился первый круг чемпионата, в котором "Бавария" в 22-й раз финишировала в роли лидера. "Дармштадт" отобрал очки у гладбахской "Боруссии" (0:0), но из украинцев в заявку попал только Федецкий, и то просидел всю игру в запасе. А Коноплянка, который накануне матча "Шальке" – "Ингольштадт" (1:0) вместе с командой спускался в одну из шахт Гельзенкирхена, вышел на замену аж на 85-й минуте. Победный гол "кобальтовые" забили без его участия, но уже с Женей на поле — в компенсированное время "выстрелил" Бург­ шталлер.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 17 13 3 1 40-10 42 2 ЛЕЙПЦИГ 17 12 3 2 34-15 39 3 ХОФФЕНХАЙМ 17 7 10 0 30-17 31 4 БОРУССИЯ Д 17 8 6 3 37-20 30 5 ГЕРТА 17 9 3 5 25-19 30 6 АЙНТРАХТ Ф 17 8 5 4 22-15 29 7 КЕЛЬН 17 6 8 3 21-15 26 8 БАЙЕР 17 7 3 7 26-25 24 9 ФРАЙБУРГ 17 7 2 8 22-29 23 10 ШАЛЬКЕ 04 17 6 3 8 21-19 21 11 МАЙНЦ 17 6 3 8 26-30 21 12 ВОЛЬФСБУРГ 17 5 4 8 16-24 19 13 АУГСБУРГ 17 4 6 7 13-19 18 14 БОРУССИЯ М 17 4 5 8 15-25 17 15 ВЕРДЕР 17 4 4 9 21-36 16 16 ГАМБУРГ 17 3 4 10 14-32 13 17 ИНГОЛЬШТАДТ 17 3 3 11 14-28 12 18 ДАРМШТАДТ 17 2 3 12 11-30 9



ИСПАНИЯ. "Реал" вернулся на путь побед, обыграв "Малагу" (2:1). Дублем отметился Серхио Рамос, хотя один из голов забил из офсайда. Теперь на его счету шесть голов в сезоне Примеры, личный рекорд для капитана "Реала". Впервые за мадридцев защитник забил почти 11 лет назад в ворота той же "Малаги". "Анчоусы" довели свою серию без побед до семи матчей. А "Реал" из-за травм, вероятнее всего, потерял Марсело и Модрича, которые присоединились в лазарете к Хамесу, Пепе, Коэнтрау, Бэйлу и Карвахалю. "Ситуация с травмами сводит меня с ума", – признался Зинедин Зидан. "Гранада" с Кравцом уступила "Эспаньолу" (1:3), у Артема за 90 минут 0 ударов, 6 потерь.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 18 13 4 1 48-17 43 2 СЕВИЛЬЯ 19 13 3 3 42-25 42 3 БАРСЕЛОНА 19 12 5 2 51-17 41 4 РЕАЛ СОСЬЕДАД 19 11 2 6 31-25 35 5 АТЛЕТИКО 19 10 5 4 34-16 35 6 ВИЛЬЯРРЕАЛ 19 8 7 4 26-14 31 7 АТЛЕТИК 19 8 5 6 24-21 29 8 СЕЛЬТА 19 8 3 8 29-33 27 9 ЭСПАНЬОЛ 19 6 8 5 25-26 26 10 ЭЙБАР 19 7 5 7 25-28 26 11 ЛАС-ПАЛЬМАС 19 6 7 6 28-30 25 12 АЛАВЕС 19 5 8 6 17-20 23 13 БЕТИС 19 6 4 9 20-30 22 14 МАЛАГА 19 5 6 8 27-33 21 15 ВАЛЕНСИЯ 18 5 4 9 28-33 19 16 ДЕПОРТИВО 19 4 7 8 24-29 19 17 ЛЕГАНЕС 19 4 6 9 15-31 18 18 СПОРТИНГ 19 3 4 12 19-37 13 19 ГРАНАДА 19 1 7 11 16-42 10 20 ОСАСУНА 19 1 6 12 20-42 9



ИТАЛИЯ. "Милан" дома уступил "Наполи" (1:2), дважды пропустив в стартовые 10 минут. Винченцо Монтелла: "Увы, провальный дебют выбил нас из колеи. Но мы не потеряли голову. Мы в самом начале пути".

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 20 16 0 4 42-16 48 2 РОМА 21 15 2 4 42-18 47 3 НАПОЛИ 21 13 5 3 47-24 44 4 ЛАЦИО 21 12 4 5 35-24 40 5 ИНТЕР 21 12 3 6 34-23 39 6 АТАЛАНТА 21 12 2 7 33-24 38 7 МИЛАН 20 11 4 5 31-24 37 8 ФИОРЕНТИНА 20 9 6 5 33-25 33 9 ТОРИНО 21 8 6 7 38-31 30 10 БОЛОНЬЯ 20 7 5 8 20-25 26 11 КАЛЬЯРИ 21 8 2 11 31-45 26 12 УДИНЕЗЕ 21 7 4 10 25-28 25 13 КЬЕВО 21 7 4 10 21-30 25 14 САССУОЛО 21 7 3 11 31-35 24 15 ДЖЕНОА 21 6 6 9 24-29 24 16 САМПДОРИЯ 21 6 6 9 22-27 24 17 ЭМПОЛИ 21 5 6 10 12-26 21 18 КРОТОНЕ 20 2 4 14 16-36 10 19 ПАЛЕРМО 21 2 4 15 17-41 10 20 ПЕСКАРА 20 1 6 13 16-39 9



ФРАНЦИЯ. Курьезную желтую карточку получил хавбек "ПСЖ" Марко Вератти. За то, что в матче против "Нанта" (2:0) нагнулся и катнул мяч головой по земле своему голкиперу Траппу, чтобы у того появилась возможность забрать в руки. Кстати, вратарь этим не воспользовался.