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Обзор футбольных еврочемпионатов: Руни установил рекорд всех времен, у Кравца много потерь http://www.segodnya.ua/img/article/7907/7_main.1485153016.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/7_tn.1485153016.jpg Футбол "Манчестер Сити" и Льорис подарили спектакль, а Уэйн Руни стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед"

Обзор футбольных еврочемпионатов: Руни установил рекорд всех времен, у Кравца много потерь

Сегодня, 09:30

"Манчестер Сити" и Льорис подарили спектакль, а Уэйн Руни стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед"

Золотое руно. Руни забивает в &quot;Манчестер Юнайтед&quot; с 2004 года. Уже рекордные 250 голов, обошел сэра Бобби Чарльтона. Фото AFP
Золотое руно. Руни забивает в "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Уже рекордные 250 голов, обошел сэра Бобби Чарльтона. Фото AFP

АНГЛИЯ. "МанСити" и "Тоттенхэм" подарили зрителям спектакль, причем все самое интересное случилось после перерыва. На 49-й минуте "горожане" проводили стремительную контратаку — де Брюйне выдал длинный пас со своей половины поля на ход Лерою Сане. Вратарь "шпор" Льорис решил играть на выходе и с линии штрафной пытался в прыжке выбить мяч головой, но пролетел мимо, и немец забивал в пустые ворота. Практически сразу же хозяева увеличили преимущество, и снова не без помощи Льориса. Опытный голкипер, казалось, без проблем накроет мяч после прострела с фланга, но он вдруг выпустил его из рук, и де Брюйне воспользовался его ошибкой — 2:0! Страж ворот "МанСити" Клаудио Браво, видимо, решил поддержать коллегу. Нет, откровенных ляпов он не совершил, но пропустил два гола после первых двух ударов в створ ворот. Сначала Деле Алли забил уже восьмой гол в последних шести матчах "шпор" в АПЛ, а сравнял счет кореец Сон — 2:2. Хосеп Гвардиола снова не стал критиковать своих футболистов: "Это был выдающийся футбол. Мы создали уйму моментов, но не смогли их реализовать. Нужно забивать голы! "Эвертон" пробил четыре раза в створ наших ворот и четырежды забил, "Тоттенхэм" – два. Что тут поделать?!".

"МЮ" на выезде у "Сток Сити" (1:1) спасся лишь на 94-й минуте, красивым ударом со штрафного забил Уэйн Руни. Этот гол стал его 250-м в футболке "красных дьяволов". Руни превзошел рекорд Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба: "Это чертовски важное событие для меня". Кроме того, Руни побил рекорд Ширера по количеству голов в выездных матчах АПЛ (88). Жозе Моуриньо поздравил игрока с присущей ему ноткой пафоса: "До него этот рекорд принадлежал одной из легенд английского футбола. Теперь Руни стал легендой".

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 22 18 1 3 47-15 55
2  АРСЕНАЛ 22 14 5 3 50-23 47
3  ТОТТЕНХЭМ 22 13 7 2 45-16 46
4  ЛИВЕРПУЛЬ 22 13 6 3 51-27 45
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 22 13 4 5 43-28 43
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22 11 8 3 33-21 41
7  ЭВЕРТОН 22 10 6 6 33-23 36
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 22 9 5 8 30-28 32
9  СТОК СИТИ 22 7 7 8 28-34 28
10  ВЕСТ ХЭМ 22 8 4 10 29-36 28
11  САУТГЕМПТОН 22 7 6 9 22-26 27
12  БОРНМУТ 22 7 5 10 32-39 26
13  БЕРНЛИ 22 8 2 12 24-33 26
14  УОТФОРД 22 6 6 10 25-38 24
15  ЛЕСТЕР 22 5 6 11 24-37 21
16  МИДЛСБРО 22 4 8 10 18-25 20
17  СУОНСИ 22 5 3 14 26-51 18
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 22 4 4 14 30-41 16
19  ХАЛЛ СИТИ 22 4 4 14 20-47 16
20  САНДЕРЛЕНД 22 4 3 15 20-42 15


ГЕРМАНИЯ. "Бавария" в первом матче 2017 года обыграла "Фрайбург" благодаря дублю Левандовского (2:1), один ассист на счету Дугласа Косты. Карло Анчелотти: "Победили за счет воли. Довольны результатом, но точно не игрой". Этим матчем формально закончился первый круг чемпионата, в котором "Бавария" в 22-й раз финишировала в роли лидера. "Дармштадт" отобрал очки у гладбахской "Боруссии" (0:0), но из украинцев в заявку попал только Федецкий, и то просидел всю игру в запасе. А Коноплянка, который накануне матча "Шальке" – "Ингольштадт" (1:0) вместе с командой спускался в одну из шахт Гельзенкирхена, вышел на замену аж на 85-й минуте. Победный гол "кобальтовые" забили без его участия, но уже с Женей на поле — в компенсированное время "выстрелил" Бург­ шталлер.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 17 13 3 1 40-10 42
2  ЛЕЙПЦИГ 17 12 3 2 34-15 39
3  ХОФФЕНХАЙМ 17 7 10 0 30-17 31
4  БОРУССИЯ Д 17 8 6 3 37-20 30
5  ГЕРТА 17 9 3 5 25-19 30
6  АЙНТРАХТ Ф 17 8 5 4 22-15 29
7  КЕЛЬН 17 6 8 3 21-15 26
8  БАЙЕР 17 7 3 7 26-25 24
9  ФРАЙБУРГ 17 7 2 8 22-29 23
10  ШАЛЬКЕ 04 17 6 3 8 21-19 21
11  МАЙНЦ 17 6 3 8 26-30 21
12  ВОЛЬФСБУРГ 17 5 4 8 16-24 19
13  АУГСБУРГ 17 4 6 7 13-19 18
14  БОРУССИЯ М 17 4 5 8 15-25 17
15  ВЕРДЕР 17 4 4 9 21-36 16
16  ГАМБУРГ 17 3 4 10 14-32 13
17  ИНГОЛЬШТАДТ 17 3 3 11 14-28 12
18  ДАРМШТАДТ 17 2 3 12 11-30 9


ИСПАНИЯ. "Реал" вернулся на путь побед, обыграв "Малагу" (2:1). Дублем отметился Серхио Рамос, хотя один из голов забил из офсайда. Теперь на его счету шесть голов в сезоне Примеры, личный рекорд для капитана "Реала". Впервые за мадридцев защитник забил почти 11 лет назад в ворота той же "Малаги". "Анчоусы" довели свою серию без побед до семи матчей. А "Реал" из-за травм, вероятнее всего, потерял Марсело и Модрича, которые присоединились в лазарете к Хамесу, Пепе, Коэнтрау, Бэйлу и Карвахалю. "Ситуация с травмами сводит меня с ума", – признался Зинедин Зидан. "Гранада" с Кравцом уступила "Эспаньолу" (1:3), у Артема за 90 минут 0 ударов, 6 потерь.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 18 13 4 1 48-17 43
2  СЕВИЛЬЯ 19 13 3 3 42-25 42
3  БАРСЕЛОНА 19 12 5 2 51-17 41
4  РЕАЛ СОСЬЕДАД 19 11 2 6 31-25 35
5  АТЛЕТИКО 19 10 5 4 34-16 35
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 19 8 7 4 26-14 31
7  АТЛЕТИК 19 8 5 6 24-21 29
8  СЕЛЬТА 19 8 3 8 29-33 27
9  ЭСПАНЬОЛ 19 6 8 5 25-26 26
10  ЭЙБАР 19 7 5 7 25-28 26
11  ЛАС-ПАЛЬМАС 19 6 7 6 28-30 25
12  АЛАВЕС 19 5 8 6 17-20 23
13  БЕТИС 19 6 4 9 20-30 22
14  МАЛАГА 19 5 6 8 27-33 21
15  ВАЛЕНСИЯ 18 5 4 9 28-33 19
16  ДЕПОРТИВО 19 4 7 8 24-29 19
17  ЛЕГАНЕС 19 4 6 9 15-31 18
18  СПОРТИНГ 19 3 4 12 19-37 13
19  ГРАНАДА 19 1 7 11 16-42 10
20  ОСАСУНА 19 1 6 12 20-42 9


ИТАЛИЯ. "Милан" дома уступил "Наполи" (1:2), дважды пропустив в стартовые 10 минут. Винченцо Монтелла: "Увы, провальный дебют выбил нас из колеи. Но мы не потеряли голову. Мы в самом начале пути".

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 20 16 0 4 42-16 48
2  РОМА 21 15 2 4 42-18 47
3  НАПОЛИ 21 13 5 3 47-24 44
4  ЛАЦИО 21 12 4 5 35-24 40
5  ИНТЕР 21 12 3 6 34-23 39
6  АТАЛАНТА 21 12 2 7 33-24 38
7  МИЛАН 20 11 4 5 31-24 37
8  ФИОРЕНТИНА 20 9 6 5 33-25 33
9  ТОРИНО 21 8 6 7 38-31 30
10  БОЛОНЬЯ 20 7 5 8 20-25 26
11  КАЛЬЯРИ 21 8 2 11 31-45 26
12  УДИНЕЗЕ 21 7 4 10 25-28 25
13  КЬЕВО 21 7 4 10 21-30 25
14  САССУОЛО 21 7 3 11 31-35 24
15  ДЖЕНОА 21 6 6 9 24-29 24
16  САМПДОРИЯ 21 6 6 9 22-27 24
17  ЭМПОЛИ 21 5 6 10 12-26 21
18  КРОТОНЕ 20 2 4 14 16-36 10
19  ПАЛЕРМО 21 2 4 15 17-41 10
20  ПЕСКАРА 20 1 6 13 16-39 9


ФРАНЦИЯ. Курьезную желтую карточку получил хавбек "ПСЖ" Марко Вератти. За то, что в матче против "Нанта" (2:0) нагнулся и катнул мяч головой по земле своему голкиперу Траппу, чтобы у того появилась возможность забрать в руки. Кстати, вратарь этим не воспользовался.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 21 15 3 3 64-21 48
2  НИЦЦА 21 13 7 1 35-14 46
3  ПСЖ 21 14 3 4 41-15 45
4  ЛИОН 20 12 1 7 39-23 37
5  ГЕНГАМ 21 8 7 6 27-23 31
6  СЕНТ-ЭТЬЕН 21 7 9 5 21-18 30
7  МАРСЕЛЬ 21 8 6 7 24-26 30
8  РЕНН 21 8 5 8 21-25 29
9  БОРДО 21 7 8 6 22-27 29
10  ТУЛУЗА 21 7 5 9 22-23 26
11  НАНТ 21 7 4 10 14-28 25
12  НАНСИ 20 6 6 8 16-23 24
13  МОНПЕЛЬЕ 21 5 8 8 29-34 23
14  ЛИЛЛЬ 21 6 5 10 19-26 23
15  МЕЦ 20 6 5 9 20-36 23
16  ДИЖОН 21 4 9 8 27-30 21
17  БАСТИЯ 21 5 6 10 18-25 21
18  КАН 20 6 3 11 23-35 21
19  АНЖЕ 21 5 5 11 17-27 20
20  ЛОРЬЯН 21 5 3 13 23-43 18
чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии, чемпионат Германии

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Автор:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

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