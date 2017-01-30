Обзор еврочемпионатов: У соперника "Шахтера" голевой дебютант, а в Испании – плевательный скандал

Испания. После триумфа в Копа дель Рей, где "Сельта" выбила "Реал", будущий соперник "Шахтера" по Лиге Европы уверенно переключился на чемпионат. В выездном матче с дебютантом Примеры "Леганесом" Эдуардо Бериццо не мог рассчитывать на лидера средней линии Васса. Датчанин вывихнул плечо и в лазарете присоединился к Клоду Бюве. Получили отдых и не поехали на матч защитник Ронкалья и главная звезда "Сельты" Аспас. Еще четверо футболистов основы – Хони, Кабрал, Марсело Диас и Бонгонда – наблюдали за игрой со скамейки. Зато в Ла Лиге дебютировал 23-летний Альваро Лемос, летом перешедший из "Луго". Он и открыл счет – принял мяч в штрафной, развернулся и пробил из-под двоих соперников – 0:1. После "Твиттер" "Сельты" назовет этот матч "Покером Лемоса": дебют в Ла Лиге, выход в основе, гол и победа команды. Второй гол с пенальти, назначенного за очевидный фол на Систо, забил Гвидетти – 0:2... "Сельту" вскоре может покинуть один из лучших игроков минувшего сезона Фабиан Орельяна. Чилиец восстановился после травмы, но успел поконфликтовать с Бериццо, и тренер не желает больше видеть его в команде.

Плевки в Испании, видимо, становятся нормой. Недавно Серхио Рамос плюнул в Яго Аспаса и не был наказан арбитром, а в матче "Алавес" – "Атлетико" (0:0) отличились уже двое футболистов. Форвард хозяев Дейверсон плюнул в защитника гостей Година, тот сначала не отреагировал, а когда соперник отвернулся, ответил ему плевком в затылок. И также обошлось без наказаний.

"Барса" потеряла очки в игре с "Бетисом" Зозули (1:1). Роман в заявку попал, но за игрой наблюдал со скамейки. Судья проморгал гол в ворота "Бетиса", и Луис Энрике заговорил о внедрении технологии фиксации взятия ворот. Ему тут же ему ответил босс лиги Хавьер Тебас: "Слишком дорого".

20-й тур чемпионата Испании:расписание, результаты матчей и турнирная таблица

В Англии игрался Кубок страны, и сенсацией 1/16 финала стал вылет "Ливерпуля", уступившего дома представителю Чемпионшипа "Вулверхемптону" (1:2). Оказалось, все дело в наставнике "волков" Поле Ламберте: "Я никогда не проигрывал на "Энфилде", будучи тренером, - ни с "Селтиком", ни с "Астон Виллой", ни с "Норвичем".

"Дерби" – "Лестер Сити" – 2:2 (будет переигровка)

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" – 1:2

"Тоттенхэм" – "Уиком" – 4:3

"Оксфорд Юнайтед" – "Ньюкасл" – 3:0

"Линкольн Сити" – "Брайтон энд Хоув" – 3:1

"Челси" – "Брентфорд" – 4:0

"Рочдейл" – "Хаддерсфилд" – 0:4

"Бернли" – "Бристоль Сити" – 2:0

"Блэкберн" – "Блэкпул" – 2:0

"Миддлсбро" – "Аккрингтон Стэнли" – 1:0

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" – 0:3

"Саутгемптон" – "Арсенал" – 0:5

"Миллуолл" – "Уотфорд" – 1:0

"Фулхэм" – "Халл Сити" – 4:1

"Саттон Юнайтед" – "Лидс" – 1:0

"Манчестер Юнайтед" – "Уиган" – 4:0

Италия. Победа "Интера" над "Пескарой" (3:0) стала для команды Стефано Пиоли седьмой кряду в Серии А. К тому же впервые за четыре года "нерадзурри" довели свою серию до девяти побед во всех турнирах. Их спортивный директор Пьеро Аузилио считает: "Мы не уступаем ни одной команде, которая опережает нас в чемпионате. Я был удивлен, когда увидел, как маниакально Пиоли возится с деталями, как он заботится о каждой мелочи, которая происходит с игроками. Я вижу в нем великого тренера". Тем временем "Рома" взяла в аренду полузащитника "Лиона" Клемана Гренье. А "Ювентус" готовит 40 млн евро за еще одного хава "ткачей" Корентина Толиссо.

22-й тур чемпионата Италии: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Германия. До 28 января 2017 года "Хоффенхайм" оставался единственной командой из топ-чемпионатов, которая еще не проигрывала в текущем сезоне. После эффектного пробега из 17 туров серию прервал "РБ Лейпциг" (1:2). Коноплянка в матче "Шальке" против "Айнтрахта" (0:1) вышел на замену только на 79-й минуте. А капитан "горняков" Хеведес пожаловался: "Соперник создал всего один момент, с которого и забил гол, причем с нарушением правил". "Украинский" "Дармштадт" дома подвергся уничтожению "Кельном" (1:6). Правда, из наших участие в матче принял только Федецкий, его выпустили на замену сразу после перерыва. Whoscored оценил игру Артема в 6,8 балла, и это вторая оценка в его команде.

18-й тур чемпионата Германии: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Франция. Форвард "Марселя" Бафатемби Гомис выстрелил хет-триком в матче против "Монпелье" (5:1) и стал лучшим бомбардиром Лиги 1 среди действующих футболистов. На его счету 115 голов, и он обошел Златана Ибрагимовича (113).

За провансальцев дебютировал Патрис Эвра. "Лилль" в первом матче после смены собственника, а им стал испано-люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, в гостях обыграл "Лион" (2:1), с дублем от Ясина Бензия.

Звезды сборной Франции Антуан Гризманн и Блез Матюиди приняли участие в озвучке мультфильма "Лего Фильм: Бэтмен". Во французской версии мультика голосом Гризманна заговорит Супермен, а голосом Матюиди – Флэш.

22-й тур чемпионата Франции: расписание, результаты матчей и турнирная таблица