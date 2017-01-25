Обладатель Кубка Африки Кот-д'Ивуар вылетел из турнира на стадии группового этапа

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Из группы С в плей-офф вышли команды ДР Конго и Марокко

Сборная Марокко обыграла команду Кот-д&#039;Ивуара в третьем туре группового этапа Кубка Африки. Фото AFP
Сборная Марокко обыграла команду Кот-д'Ивуара в третьем туре группового этапа Кубка Африки. Фото AFP

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, проиграли команде Марокко и остались за бортом плей-офф.

Игра группы C, прошедшая во вторник в городе Оем, закончилась со счетом 1:0 в пользу марроканцев, у которых единственный мяч на 64-й минуте забил Рашид Алиуи.

В другом матче этого квартета сборная ДР Конго в городе Порт-Жантиль обыграла команду Того со счетом 3:1.

Сборная Марокко набрала 6 очков и со второго места в группе после команды ДР Конго (7 баллов) пробилась в четвертьфинал турнира. Соперники марроканцев определятся позднее. Сборная Кот-д'Ивуара (2 очка), действующий победитель Кубка африканских наций, вместе с командой Того (1 балл) осталась за бортом плей-офф.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Кот-д'Ивуара, сборная Того, сборная Марокко, сборная ДР Конго

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РСпорт

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