Обладатель Кубка Африки Кот-д'Ивуар вылетел из турнира на стадии группового этапа

Из группы С в плей-офф вышли команды ДР Конго и Марокко

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, проиграли команде Марокко и остались за бортом плей-офф.

Игра группы C, прошедшая во вторник в городе Оем, закончилась со счетом 1:0 в пользу марроканцев, у которых единственный мяч на 64-й минуте забил Рашид Алиуи.

В другом матче этого квартета сборная ДР Конго в городе Порт-Жантиль обыграла команду Того со счетом 3:1.

Сборная Марокко набрала 6 очков и со второго места в группе после команды ДР Конго (7 баллов) пробилась в четвертьфинал турнира. Соперники марроканцев определятся позднее. Сборная Кот-д'Ивуара (2 очка), действующий победитель Кубка африканских наций, вместе с командой Того (1 балл) осталась за бортом плей-офф.

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