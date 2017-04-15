Новый тренер Артема Кравца шокировал своим поведением на тренировке
Тони Адамс странным образом объяснялся с игроками
Новоиспеченный главный тренер "Гранады" Тони Адамс устроил странное объяснение игровых моментов своим футболистам команды на тренировке.
Что хотел донести Артему Кравцу и компании английский специалист неизвестно.
Бывший защитник "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс всего несколько дней назад был назначен главным тренером "Гранады". Он сменил на этом посту Лукаса Алькараса.
Последним местом работы 50-летнего Адамса была "Габала", которую он тренировал с 2010 по 2011 год. Он покинул команду по семейным обстоятельствам. До этого также непродолжительное время он работал в "Уикоме" и "Портсмуте".
Добавим, что Адамс, еще будучи игроком, страдал от алкоголизма, однако смог перебороть свое пристрастие и даже написал книгу под названием "Зависимость". Также он открыл реабилитационный центр для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостью и пристрастием к азартным играм.
Напомним, что в чемпионате Испании "Гранада" идет на предпоследнем месте.
Tony Adams' training sessions with Granada. Incredible. pic.twitter.com/7ivngGkRlm— Arsenal News (@ArsenalFC_fl) 15 апреля 2017 г.
Вы сейчас просматриваете новость "Новый тренер Артема Кравца шокировал своим поведением на тренировке". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии