Новый имидж Бутко: защитник "Шахтера" играет в защитной маске

После вчерашней победы над "Дебреценом" сегодня донецкий "Шахтер" продолжил работу и утром провел тренировку.

Футболисты, игравшие против венгров с первых минут, отправились в фитнес-центр, остальные провели занятие на поле.

Отметим возвращение в общую группу Богдана Бутко. Защитник, пропустивший последние несколько недель из-за травмы, сейчас тренируется в специальной защитной маске.

Во второй половине дня "горнякам" предстоят восстановительные процедуры, а уже 9 февраля "Шахтер" покинет Лагуш и переедет на север Португалии, в Брагу, где и продолжит готовиться к матчу с "Сельтой".