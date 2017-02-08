Новый имидж Бутко: защитник "Шахтера" играет в защитной маске
Горняки провели провел очередную тренировку в Португалии
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
После вчерашней победы над "Дебреценом" сегодня донецкий "Шахтер" продолжил работу и утром провел тренировку.
Футболисты, игравшие против венгров с первых минут, отправились в фитнес-центр, остальные провели занятие на поле.
Отметим возвращение в общую группу Богдана Бутко. Защитник, пропустивший последние несколько недель из-за травмы, сейчас тренируется в специальной защитной маске.
Во второй половине дня "горнякам" предстоят восстановительные процедуры, а уже 9 февраля "Шахтер" покинет Лагуш и переедет на север Португалии, в Брагу, где и продолжит готовиться к матчу с "Сельтой".
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