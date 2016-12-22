Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" стал Дитер Хеккинг

Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" назначен Дитер Хеккинг.

Он сменил на данном посту Андре Шуберта, который с сентября 2015-го был исполняющим обязанности главного тренера, а в ноябре того же года был утвержден в должности. Немецкий специалист подписал контракт сроком до июня 2019 года.

Хеккинг начал свою профессиональную футбольную карьеру в менхенгладбахской "Боруссии" в 1983 году, но в итоге не стал основным игроком команды. Будучи тренером, Хеккинг работал в "Любеке", "Алемании", "Ганновере" и "Нюрнберге". Последним местом работы 52-летнего специалиста был "Вольфсбург", который он возглавлял с 2012 года по 17 октября 2016-го.

Менхенгладбахская "Боруссия" занимает в турнирной таблице чемпионата Германии 14-е место, имея в активе 16 очков после 16 матчей.