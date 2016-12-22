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Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" стал Дитер Хеккинг http://www.segodnya.ua/img/article/7820/7_main.1482405744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/7_tn.1482405744.jpg Футбол Наставник подписал контракт с немецким клубом до июня 2019 года

Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" стал Дитер Хеккинг

Сегодня, 13:18

Наставник подписал контракт с немецким клубом до июня 2019 года

Дитер Хеккинг. Фото AFP
Дитер Хеккинг. Фото AFP

Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" назначен Дитер Хеккинг.

Он сменил на данном посту Андре Шуберта, который с сентября 2015-го был исполняющим обязанности главного тренера, а в ноябре того же года был утвержден в должности. Немецкий специалист подписал контракт сроком до июня 2019 года.

Хеккинг начал свою профессиональную футбольную карьеру в менхенгладбахской "Боруссии" в 1983 году, но в итоге не стал основным игроком команды. Будучи тренером, Хеккинг работал в "Любеке", "Алемании", "Ганновере" и "Нюрнберге". Последним местом работы 52-летнего специалиста был "Вольфсбург", который он возглавлял с 2012 года по 17 октября 2016-го.

Менхенгладбахская "Боруссия" занимает в турнирной таблице чемпионата Германии 14-е место, имея в активе 16 очков после 16 матчей.
тренер, футбол, Боруссия Менхенгладбах

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Р-спорт

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