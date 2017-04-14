Новые владельцы "Милана" оставили Монтеллу главным тренером

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла будет и дальше руководить командой. Об этом на пресс-конференции сообщил директор россонери Марко Фассоне.

"Мы полностью поддерживаем Монтеллу. Так было с июня прошлого года, когда мы вместе решили назначить его в качестве тренера", — цитирует Фассоне пресс-служба "Милана".

Напомним, что будущее итальянского специалиста в "Милане" ставилось под сомнение в связи с продажей команды новым инвесторам.

Винченцо Монтелла возглавил Милан" летом 2016 года. Действующий контракт 42-летнего специалиста истекает летом 2018 года.