Новые владельцы "Милана" оставили Монтеллу главным тренером

Сегодня, 19:25

Китайские инвесторы доверяют действующему тренеру команды

Винченцо Монтелла. Фото AFP
Винченцо Монтелла. Фото AFP

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла будет и дальше руководить командой. Об этом на пресс-конференции сообщил директор россонери Марко Фассоне.

"Мы полностью поддерживаем Монтеллу. Так было с июня прошлого года, когда мы вместе решили назначить его в качестве тренера", — цитирует Фассоне пресс-служба "Милана".

Напомним, что будущее итальянского специалиста в "Милане" ставилось под сомнение в связи с продажей команды новым инвесторам.

Винченцо Монтелла возглавил Милан" летом 2016 года. Действующий контракт 42-летнего специалиста истекает летом 2018 года.
футбол, Милан Италия, чемпионат Италии, Винченцо Монтелла

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