Новичок "Сток Сити" отбыл секретную дисквалификацию за употребление наркотиков

Дисквалификацию футболиста не афишировал, желая оказать ему поддержку в борьбе с зависимостью

Новичок "Сток Сити" нападающий Сайдо Бераино пропускал матчи за "Вест Бромвич" из-за дисквалификации.

Дисквалификация была наложена на форварда Футбольной ассоциацией Англии (FA) из-за положительного теста на рекреационные наркотики.

Отмечается, что Бераино сдал положительный тест во время внесоревновательной проверки в сентябре. Именно поэтому он не выходил на поле три месяца.

FA предпочла не разглашать данную историю, желая оказать поддержку Бераино в борьбе с зависимостью, а также обеспечить ему эффективную программу реабилитации. Таким образом, свою дисквалификацию Сэйдо отбыл в условиях секретности.

"Сток Сити", купивший Бераино в январе за 12 миллионов фунтов, был уведомлен о проблемах с наркотиками, которые возникли у игрока в сентябре.