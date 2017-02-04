Новичок "Динамо": "Я пришел в клуб с большими амбициями – это шаг вперед в моей карьере"

Футболист присоединится к своей новой команде на сборе в Испании

Сербский защитник Александар Пантич поделился своим эмоциями от перехода в киевское "Динамо".

- Это шаг вперед в моей карьере. Я пришел в клуб с большими амбициями, поэтому во время переговоров мы быстро достигли соглашения. Я прямо сейчас присоединюсь к клубу на сборе в Испании, и во время серии контрольных матчей начну играть за команду, – сказал Пантич в интервью сербскому порталу HotSport.

Напомним, 24-летний футболист достался киевлянам бесплатно. Его контракт рассчитан до июня 2019 года.