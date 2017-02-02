Николай Павлов завершил карьеру тренера

Известный украинский специалист заявил, что больше не будет работать тренером

Экс-тренер сборной Украины, "Динамо", "Таврии", "Днепра", "Ворсклы" и других команд Николай Павлов, который уже полтора года находился без команды, решил окончательно завершить тренерскую карьеру.

"Я решил закончить тренерскую карьеру. Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали Всеукраинское объединение тренеров по футболу, где коллеги доверили мне пост президента. Потихоньку начинаем работать, думаем над проектами", – сказал Павлов.

"Ситуация, которая сейчас происходит в украинском футболе, напоминает мне начало 90-х. Когда Союз развалился и все ведущие тренеры Украины – Кучеревский, Лемешко и другие – поехали искать счастья за границу. На долю молодых тренеров, среди которых был и я, выпало стоять у руля клубов".

"Специалисты моего поколения должны дать дорогу молодым, в которых и желание много, и возможности не меньше, чем были у нас".

Последним местом работы Павлова был мариупольский "Ильичевец". Ранее тренер также работал в "Колосе", "Таврии", херсонском "Кристалле", "Днепре", "Динамо" и "Ворскле". Кроме того, Павлов исполнял обязанности главного тренера национальной команды в трех матчах в 1992 и 1994 годах.