Неймар пропустит "Эль-класико" с "Реалом" из-за дисквалификации

Бразильский футболист отстранен на три матча чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Неймар дисквалифицирован на три игры чемпионата Испании за иронические аплодисменты в адрес арбитра после своего удаления в матче 31-го тура с "Малагой" (0:2).

Таким образом, игрок сборной Бразилии не поможет своей команде в матчах с "Реалом Сосьедад" (15 апреля), мадридским "Реалом" (23 апреля) и "Осасуной" (26 апреля).

В нынешнем сезоне футболист сыграл в испанской примере 26 матчей, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.