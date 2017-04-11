Неймар пропустит "Эль-класико" с "Реалом" из-за дисквалификации

Вчера, 19:39

Бразильский футболист отстранен на три матча чемпионата Испании

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Нападающий "Барселоны" Неймар дисквалифицирован на три игры чемпионата Испании за иронические аплодисменты в адрес арбитра после своего удаления в матче 31-го тура с "Малагой" (0:2).

Таким образом, игрок сборной Бразилии не поможет своей команде в матчах с "Реалом Сосьедад" (15 апреля), мадридским "Реалом" (23 апреля) и "Осасуной" (26 апреля).

В нынешнем сезоне футболист сыграл в испанской примере 26 матчей, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Неймар

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Источник:

Советский спорт

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