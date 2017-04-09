Неймар может пропустить матч с "Реалом" из-за аплодисментов

Футболисту грозит дисквалификация после удаления в матче с "Малагой"

Нападающий "Барселоны" Неймар может получить дисквалификацию. Бразилец был удален на 65-й минуте матча 31-го тура Примеры против "Малаги" (0:2) за грубый фол против Диего Льоренте.

Проходя в подтрибунное помещение, Неймар саркастически похлопал, адресовав аплодисменты резервному судье. Если контрольно-дисциплинарный комитет решит наказать форварда за неспортивное поведение, он может быть дисквалифицирован на 2 или 3 матча.

Таким образом, Неймар может пропустить матч против мадридского "Реала", который состоится 23 апреля.