Неймар может пропустить матч с "Реалом" из-за аплодисментов

Вчера, 10:37

Футболисту грозит дисквалификация после удаления в матче с "Малагой"

Удаление Неймара. Фото AFP
Удаление Неймара. Фото AFP

Нападающий "Барселоны" Неймар может получить дисквалификацию. Бразилец был удален на 65-й минуте матча 31-го тура Примеры против "Малаги" (0:2) за грубый фол против Диего Льоренте.

Проходя в подтрибунное помещение, Неймар саркастически похлопал, адресовав аплодисменты резервному судье. Если контрольно-дисциплинарный комитет решит наказать форварда за неспортивное поведение, он может быть дисквалифицирован на 2 или 3 матча.

Таким образом, Неймар может пропустить матч против мадридского "Реала", который состоится 23 апреля.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Неймар

Вы сейчас просматриваете новость "Неймар может пропустить матч с "Реалом" из-за аплодисментов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Малага" - "Барселона" - 2:0. Фото AFP

Команда Дениса Бойко всухую обыграла "Барселону"

8 Апреля, 23:53

"Малага" на своем поле одолела "Барселону" со счетом 2:0  

Футбол

Филиппо Ди Пьерро. Фото marca.com

В Испании тренера арестовали после разгромного поражения от "Барселоны"

4 Апреля, 15:03

"Эльденсе" пропустил 12 мячей от резервистов каталонского гранда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования