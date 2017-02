Невидимка помог игроку "Наполи" подняться с газона (видео)

Забавный случай произошел в матче 23-го тура итальянской Серии А между "Болоньей" и "Наполи" (1:7).

Полузащитник неаполитанцев Дрис Мертенс после одного из эпизодов оказался на газоне, но никто из партнеров не спешил помочь ему подняться. Тогда форвард, который в этом матче оформил хет-трик, прибегнул к помощи "невидимого друга".

Всего в нынешнем сезоне Дрис Мертенс забил уже 16 голов в 21 матче итальянской Серии А.

Mertens got a little help from an invisible friend at the Dall'Ara last night. #BolognaNapoli pic.twitter.com/wt4QWXNG1x