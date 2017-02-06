Невидимка помог игроку "Наполи" подняться с газона (видео)

Сегодня, 13:18

Дрис Мертенс не дождался помощи от партнеров и воспользовался добротой "невидимого друга"

Дрис Мертенс. Фото AFP
Дрис Мертенс. Фото AFP

Забавный случай произошел в матче 23-го тура итальянской Серии А между "Болоньей" и "Наполи" (1:7).

Полузащитник неаполитанцев Дрис Мертенс после одного из эпизодов оказался на газоне, но никто из партнеров не спешил помочь ему подняться. Тогда форвард, который в этом матче оформил хет-трик, прибегнул к помощи "невидимого друга".

Всего в нынешнем сезоне Дрис Мертенс забил уже 16 голов в 21 матче итальянской Серии А.
футбол, чемпионат Италии, Наполи, Болонья, Дрис Мертенс

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Источник:

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