Немецкий комментатор выйдет голым на городскую площадь, если "Лейпциг" выиграет чемпионат

Легенда немецкого телевидения пройдется по улице в одной шляпе

Немецкий комментатор Марсель Райф выйдет голым на городскую площадь Лейпцига в случае чемпионства "Лейпцига".

Легенда немецкого телевидения убежден, что "быки" не выиграют чемпионат в этом сезоне. Свою позицию комментатор подкрепил необычной ставкой.

"Предлагаю пари. Если "Лейпциг" победит, то я пройдусь по центральной площади города в одной шляпе", – написал Марсель в своей колонке.

На слова комментатора отреагировал спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник: "Кто хочет видеть это? Хотя, будет весело".

"РБ Лейпциг" идет в Бурдеслиге на втором месте, уступая "Баварии" 3 балла. В 19-м туре "быки" сыграют на выезде с "Дортмундом", а "Бавария" примет дома "Шальке".