Не игравший три года футболист: "Если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за"

Бывший игрок "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сообщил в Twitter, что покидает телеканал и возобновит футбольную карьеру, сопроводив сообщение флагом Китая.

Пока подписчики англичанина недоумевали, он прокомментировал предыдущее сообщение.

Джейми завершил карьеру в феврале 2013 года. Защитник 17 лет провел в одном клубе – в "Ливерпуле".

I didn't tweet this so it looks like I've been hacked! Tweet could've been a lot worse!! But if any Chinese club wants to give me https://t.co/uJozsD2Daj