Не игравший три года футболист: "Если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за"

Джейми Каррагер написал в твиттере о возобновлении карьеры в Китае, но позже опроверг информацию

Бывший игрок "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сообщил в Twitter, что покидает телеканал и возобновит футбольную карьеру, сопроводив сообщение флагом Китая.

"Официальное заявление. Рад сообщить вам, что я возобновляю карьеру. С нетерпением жду возвращение на футбольное поле", – было написано в Twitter.

Пока подписчики англичанина недоумевали, он прокомментировал предыдущее сообщение.

"Я не писал этого. Все выглядит так, будто меня взломали. Твит мог быть намного хуже, но если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за", – заявил Каррагер.

Джейми завершил карьеру в феврале 2013 года. Защитник 17 лет провел в одном клубе – в "Ливерпуле".