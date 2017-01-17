Не игравший три года футболист: "Если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за"
Джейми Каррагер написал в твиттере о возобновлении карьеры в Китае, но позже опроверг информацию
Бывший игрок "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сообщил в Twitter, что покидает телеканал и возобновит футбольную карьеру, сопроводив сообщение флагом Китая.
"Официальное заявление. Рад сообщить вам, что я возобновляю карьеру. С нетерпением жду возвращение на футбольное поле", – было написано в Twitter.
Пока подписчики англичанина недоумевали, он прокомментировал предыдущее сообщение.
"Я не писал этого. Все выглядит так, будто меня взломали. Твит мог быть намного хуже, но если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за", – заявил Каррагер.
Джейми завершил карьеру в феврале 2013 года. Защитник 17 лет провел в одном клубе – в "Ливерпуле".
I didn't tweet this so it looks like I've been hacked! Tweet could've been a lot worse!! But if any Chinese club wants to give me https://t.co/uJozsD2Daj— Jamie Carragher (@Carra23) 17 січня 2017 р.
Вы сейчас просматриваете новость "Не игравший три года футболист: "Если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии