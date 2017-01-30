На стадионе "Манчестер Юнайтед" произошел пожар

Сегодня, 12:24

Небольшой пожар, связанный с электричеством, произошел на трибуне Бобби Чарльтона

Фото AFP
Фото AFP

Неприятный инцидент произошел рано утром в понедельник на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд".

Около 7 утра произошло задымление на трибуне имени Бобби Чарльтона.

- Небольшой пожар, связанный с электричеством, произошел около 7 утра на трибуне Бобби Чарльтона. Прибывшая пожарная бригада быстро и эффективно справилась с проблемой. Никто не получил травм, а стадиону был нанесен минимальный ущерб, – сообщила пресс-служба "красных дьяволов".

Напомним, что накануне "МЮ" на своей арене разгромил "Уиган" (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.
пожар, стадион, футбол, Манчестер Юнайтед

Вы сейчас просматриваете новость "На стадионе "Манчестер Юнайтед" произошел пожар". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Бастиан Швайнштайгер. Фото AFP

Моуринью включит Швайнштайгера в заявку "МЮ" на Лигу Европы

Вчера, 23:22

Немецкий полузащитник завоевал доверие португальского тренера

Футбол

Уэйн Руни. Фото twitter.com/ManUtd

Руни получил шикарную награду лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед"

Вчера, 22:11

Приз футболисту вручил легендарный Бобби Чарльтон

Футбол

Фото AFP

"МЮ" в Кубке Англии разгромил "Уиган", Швайнштайгер забил первый гол в сезоне

Вчера, 20:03

Немецкий полузащитник вышел в стартовом составе манкунианцев впервые за 385 дней

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев

Вчера, 17:23

Английский клуб не против продать форварда, но намерен выручить за него крупную сумму

Футбол

"Халл Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Халл Сити", но вышел в финал Кубка английской лиги

27 Января, 00:22

В финале команда Жозе Моуринью сыграет с "Саутгемптоном"

Футбол

Гарет Бейл. Фото Instagram

"МЮ" и "Челси" готовы выложить рекордные деньги за трансфер Гарета Бейла

25 Января, 10:47

Английские клубы заинтересованы в трансфере форварда мадридского "Реала" и сборной Уэльса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования