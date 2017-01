На стадионе "Манчестер Юнайтед" произошел пожар

Неприятный инцидент произошел рано утром в понедельник на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд".

Около 7 утра произошло задымление на трибуне имени Бобби Чарльтона.

- Небольшой пожар, связанный с электричеством, произошел около 7 утра на трибуне Бобби Чарльтона. Прибывшая пожарная бригада быстро и эффективно справилась с проблемой. Никто не получил травм, а стадиону был нанесен минимальный ущерб, – сообщила пресс-служба "красных дьяволов".

Напомним, что накануне "МЮ" на своей арене разгромил "Уиган" (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

