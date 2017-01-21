На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба
Болельщики надеются, что баннер поможет Алексису Санчесу подписать новый контракт с командой
Домашние любимцы лидера "Арсенала" Алексиса Санчеса вместе со своим хозяином будут красоваться на стадионе клуба "Эмирейтс".
Перед воскресным матчем Премьер-лиги против Бернли на арене "канониров" появится яркая обновка – на баннере "Хорошие мальчики" Алексис Санчес вместе со своими собаками Атомом и Хамбером.
Болельщики "Арсенала" надеются, что новый красочный баннер поможет Санчесу сделать правильный выбор и подписать новый контракт с лондонским грандом.
Чилийский лидер "Арсенала" во всех турнирах отыграл 27 матчей, набрав 29 очков по системе гол+пас (16+13).
Вы сейчас просматриваете новость "На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии