На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба

Болельщики надеются, что баннер поможет Алексису Санчесу подписать новый контракт с командой

Домашние любимцы лидера "Арсенала" Алексиса Санчеса вместе со своим хозяином будут красоваться на стадионе клуба "Эмирейтс".

Перед воскресным матчем Премьер-лиги против Бернли на арене "канониров" появится яркая обновка – на баннере "Хорошие мальчики" Алексис Санчес вместе со своими собаками Атомом и Хамбером.

Болельщики "Арсенала" надеются, что новый красочный баннер поможет Санчесу сделать правильный выбор и подписать новый контракт с лондонским грандом.

Чилийский лидер "Арсенала" во всех турнирах отыграл 27 матчей, набрав 29 очков по системе гол+пас (16+13).