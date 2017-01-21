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На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба http://www.segodnya.ua/img/article/7904/73_main.1485006376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/73_tn.1485006376.jpg Футбол Болельщики надеются, что баннер поможет Алексису Санчесу подписать новый контракт с командой

На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба

Сегодня, 15:46

Болельщики надеются, что баннер поможет Алексису Санчесу подписать новый контракт с командой

Хорошие мальчики на &quot;Эмирейтс&quot;. Фото dailymail.co.uk
Хорошие мальчики на "Эмирейтс". Фото dailymail.co.uk

Домашние любимцы лидера "Арсенала" Алексиса Санчеса вместе со своим хозяином будут красоваться на стадионе клуба "Эмирейтс".

Перед воскресным матчем Премьер-лиги против Бернли на арене "канониров" появится яркая обновка – на баннере "Хорошие мальчики" Алексис Санчес вместе со своими собаками Атомом и Хамбером.

Болельщики "Арсенала" надеются, что новый красочный баннер поможет Санчесу сделать правильный выбор и подписать новый контракт с лондонским грандом.

Чилийский лидер "Арсенала" во всех турнирах отыграл 27 матчей, набрав 29 очков по системе гол+пас (16+13).

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Фото опубликовано Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

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Источник:

Sport Arena

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