На легендарном стадионе "Маракана" за долги отключили электричество

Сегодня, 09:17

Счета не оплачивались с октября 2016 года – их накопилось на миллион долларов

Стадион &quot;Маракана&quot;. Фото AFP
Стадион "Маракана". Фото AFP

На знаменитом бразильском стадионе "Маракана" был полностью отключен свет из-за неуплаты долгов за электроэнергию, сообщает The Independent.

Отмечается, что счета не оплачивались с октября 2016 года. На данный момент долг составляет примерно миллион долларов. Олимпийский организационный комитет, курировавший "Маракану" в сентябре и октябре прошлого года, сейчас ведет переговоры по выплате своей части счета за электроэнергию.

Ранее сообщалось, что арена в Рио-де-Жанейро была заброшена из-за отказа управляющей компании платить за содержание объекта.

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Бразилия, стадион, Рио-де-Жанейро, Маракана

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Источники:

Independent, gazeta.ru

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