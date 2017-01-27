На легендарном стадионе "Маракана" за долги отключили электричество

Счета не оплачивались с октября 2016 года – их накопилось на миллион долларов

На знаменитом бразильском стадионе "Маракана" был полностью отключен свет из-за неуплаты долгов за электроэнергию, сообщает The Independent.

Отмечается, что счета не оплачивались с октября 2016 года. На данный момент долг составляет примерно миллион долларов. Олимпийский организационный комитет, курировавший "Маракану" в сентябре и октябре прошлого года, сейчас ведет переговоры по выплате своей части счета за электроэнергию.

Ранее сообщалось, что арена в Рио-де-Жанейро была заброшена из-за отказа управляющей компании платить за содержание объекта.